La desobediencia social es una de las principales causas por la cual el número de contagios por Covid-19 se ha desatado en el norte del estado, principalmente en la ciudad de Cancún en esta ocasión fueron denunciados por medio de redes sociales una pareja que iba comiendo en el transporte público uno de los hechos más comunes del día a día en la ciudad, sin embargo, esto no está permitido, no por las reglas de las empresas de transportes sino por las autoridades estatales de salud.

En la imagen no solamente se puede apreciar a la pareja que está comiendo dentro de una combi sino también a otro pasajero que se encuentra sentado sin usar el cubrebocas y uno más que se sube sin tener la disposición de ponerse este tipo de utensilios para evitar la propagación del virus además una quinta persona no cuenta con este dispositivo puesto y es nada más y nada menos que el propio conductor de la ruta 30.

En una combi de aproximadamente 3 metros de ancho por 4 de largo la cantidad de personas que se encuentran a bordo influye mucho en el contagio, sin embargo, dentro de las medidas que se piden por parte de las autoridades sanitarias del estado es principalmente el uso de cubrebocas y de gel desinfectante después de pagar el pasaje y después de bajarse de la unidad, sin embargo, aquí se rompieron varias de las medidas pues a la gente no le interesó empatizar con las otras personas que si traían puesto el cubreboca.

No respetan el transporte público en Cancún

En Cancún se niegan a usar cubrebocas en transporte público

Existen diversas medidas establecidas para la gente que es usuaria del servicio público de transporte sin embargo muy pocas la conocen o más bien muy pocas las respetan, una de estas es no comer dentro de la unidad así como tampoco platicar, esto porque esparce la saliva en dónde puede estar el virus del SarsCov-2 además se ha pedido no beber dentro de las unidades debido a que esto obliga a que la gente se descubra la cara, también se ha pedido que el importe que se pague sea exacto para no generar el conocido cambio.

La indignación se ha hecho saber en redes sociales pues a las personas tal parece que no les importa su alrededor, se ha recordado múltiples ocasiones que aún con la vacuna puesta las personas deben seguir los lineamientos establecidos pues ya se han registrado en el estado, casos de personas con las dos dosis de la vacuna colocadas que han sido diagnosticadas con Covid-19 y han tenido que ser hospitalizadas.

