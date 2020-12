En Cancún no habrá restricciones en la movilidad o transporte, ¿Y el COVID-19?

Al parecer en Cancún no ha tenido mucho eco el llamado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y es que a pesar de la zona con más contagios por COVID-19, las autoridades municipales no contemplan aplicar medidas restrictivas en los servicios de transporte público o privado.

Sobre este tema el director de Transporte y Vialidad, Rodrigo Alcázar informó que no está hasta el momento en los planes municipales aplicar acciones para restringir la movilidad en la ciudad como lo hicieran durante los meses de cuarentena, donde varias arterias de Cancún fueron cerradas.

“Hasta el momento no, recordemos que cuando salió el decreto varias avenidas fueron cerradas para dificultar la movilidad, no era para troncar la libertad de Tránsito, sino que fuera más difícil y la gente decidiera no salir, hasta ahorita no se ha tomado una decisión de la actividad, aparte es diciembre somos un lugar turístico ahorita el turismo está un poquito más alto que en el año”, declaró.

Cabe recordar que el miércoles fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, la nueva declaratoria anunciada por el gobierno de Quintana Roo, la cual busca disminuir el riesgo de contagio durante las fechas más importantes de diciembre, esto con el fin de evitar fiestas con aglomeración de personas.

Les reitero los hábitos FUNDAMENTALES para salvar vidas dentro y fuera de casa. #PonteVIVO pic.twitter.com/y7NVHWwwjr — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) December 18, 2020

Movilidad de Cancún seguirá igual pese a COVID-19

Rodrigo Alcázar precisó que las unidades del transporte público seguirán operando con un límite de capacidad del 50 por ciento y en horas picos de hasta un 75 por ciento, ante el déficit de unidades que hay en la ciudad se tiene que garantizar el servicio a todos los ciudadanos, el cual es utilizado por siete de cada 10 habitantes.

En recorridos realizados por La Verdad Noticias se ha podido evidenciar con imágenes y videos, como habitantes de la ciudad, así como turistas, en Cancún se han olvidado por completo de aplicar las medidas preventivas e inclusive arriesgan a personas consideradas como más vulnerables ante el COVID-19, como niños y adultos mayores, quienes no utilizan cubrebocas.

