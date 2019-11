En Cancún hasta divorciarte te saldrá barato durante el Buen Fin

Sin duda, el llamado Buen Fin es uno de los más esperados del año por los consumidores debido a los múltiples descuentos ofrecidos en tiendas departamentales, supermercados y otros tipos de negocios ubicados principalmente en plazas comerciales, pero también es una buena oportunidad para que cualquier profesionista pueda anunciar sus servicios ofreciendo una rebaja en el cobro, esto con el fin de obtener mayores ganancias.

Los abogados no pueden ser ajenos a este tipo de acciones y algunos de ellos aprovechando la euforia por el tan anhelado Buen Fin están aprovechando para ofertar divorcios express con precios accesibles para cualquier matrimonio interesado en separarse de una manera rápida, olvidándose así de los pleitos legales.

Durante el llamado fin de semana más barato del año, dando únicamente dos mil 500 pesos como pago inicial, pero los más importante, sin tener el consentimiento de tu ex pareja, quienes busquen ponerle fin a su unión pueden hacerlo, pero deben aprovechar pronto esta promoción, ya que concluye el 18 de noviembre y después los precios volverán a la normalidad.

En Cancún hasta divorciarte te saldrá barato durante el Buen Fin

En las redes sociales se está difundiendo en los grupos de Facebook de Cancún como un chisme de vecindad esta publicación, en la cual se lee lo siguiente: “DIVORCIO EXPRESS EN CANCÚN PROMO HASTA 18 DE NOV 2019 PAGO INICIAL DE $2500 REQUISITOS MÍNIMOS SIN EL CONSENTIMIENTO DE TU EX PAREJA PAGOS ACCESIBLES LIC SÁNCHEZ ENVIA WHATSAPP O DEJA INBOX”, (sic).

Las reacciones de usuarios entorno a esta publicación no se hicieron esperar, solo que en esta ocasión en lugar de burlas, este licenciado recibió varias preguntas de personas interesadas en tramitar su divorcio express.

“Me interesa mucho aprovechar su oferta de divorcio express, porque ya no quiero estar casada con mi esposo, pero solo quiero que me garantice que es verdad que él no tiene que dar su consentimiento para divorciarnos como dice su publicación”, refiere uno de los comentarios.