En Cancún exigen llevar a consulta permanencia de Aguakan

En el marco de los comicios electorales del 1 de julio los benitojuarenses decidirán la permanencia o no, del servicio que brinda la trasnacional Uber en Quintana Roo, un acontecimiento que marca un antes y un después sobre el involucramiento de la ciudadanía, pero para fortalecer los mecanismos de participación, los cancunenses también pidieron una consulta popular sobre la prestación del servicio de la empresa Aguakan.

Tras realizar un sondeo, se detectó que siete de cada diez personas entrevistadas refieren que la autoridad, más allá del destacar el costo de rompimiento con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), debe priorizar el mandato popular y atender la demanda social, por eso en aras de democratizar la toma de decisiones pidieron a la autoridad municipal y estatal llevar a cabo una consulta popular para determinar el futuro de la empresa concesionaria.

Además de elegir a diputados federales, senadores y alcaldes, los quintanarroenses determinarán la permanencia o no de Uber y quieren lo mismo para la empresa Aguakan mediante una consulta pública.

“Creo que sí se debe de someter a consulta pública, como en el caso de Uber y de cualquier otro tipo de servicio que se concesione a privados, sobre todo porque se nota que muchas veces son estrategias de los gobiernos municipales o estatales de desentenderse de ciertos servicios que debería de prestar. Deben de tomar un poco el sartén por el mango en el sentido de hacer consultas públicas para renegociar todas las concesiones de servicios a privados”, aseguró el ciudadano Luis Velazco.

Se suman voces

“Es correcto que se someta a una consulta pública para que los ciudadanos estemos conformes, no tengo queja contra ellos, pero hay mucha gente que habla de los costos y recargos, entonces estaría bien que se califique para que sepamos si es conveniente que ellos continúen”, manifestó Mercedes Guadalupe Aguilar de Villanueva, residente.

La constante ciudadana fue de que el gobierno debe tomar las previsiones respecto a los problemas que aquejan a Cancún, porque de esta manera será una ciudad próspera, sin olvidar que todos los servicios concesionados deben revisarse puesto que existe una responsabilidad de la administración pública y una ganancia del particular y no debe desentenderse de sus obligaciones.

Sin embargo, también hay ciudadanos que prefieren mantenerse al margen y optan por diversas alternativas para solucionar su problemática ya que afirman que no ocupan el servicio de Aguakan y el hecho de que se simule con una consulta pública es algo infértil para los ciudadanos porque las decisiones fueron tomadas.

“No es que me mantenga ajeno simplemente procuro ser independiente para no verme perjudicado, en el sentido, de que tenga que depender de los precios o el servicio. Considero que hay leyes al respecto que amparan o benefician al ciudadano, a la sociedad pero no siempre esas leyes se hacen cumplir y con respecto al uso de agua la ley protege y el agua es de todos”, indicó Rogelio González Salazar, avecindado.

Los altos costos del servicio de agua potable son una de las principales quejas ciudadanas.

Opinión ciudadana

“En lo personal siento que está bien, ya que así van a escuchar la opinión y la inconformidad acerca de Aguakan, y en cuestión de Uber, estaría chido ya que podremos decir que Uber en Cancún necesita quedarse, porque ellos ofrecen mejor servicio”. Mónica ‘N’

“Excelente, así poder decir cuan alto llega mi recibo de agua, cosa que casi no gasto, porque no estoy en mi casa por estar trabajando, de igual modo en lo de Uber, pues yo no lo utilicé en su momento, pero si tuviera la posibilidad de pagarlo, pagaría por un Uber y no por uno del sindicato de taxistas”. Norma ‘N’

“Me parece bien que al fin escuchen a la ciudadanía, y sí, sí estoy de acuerdo que hagan estas consultas, ya podremos hablar sin pelos en la legua, yo sí asistiré”. Rocío ‘N’

“Sí estoy de acuerdo que hagan la consulta de Aguakan, aunque en lo de Uber no, ya que les quitarían a miles de taxistas, el único ingreso que tienen, además Uber o los choferes de esta empresa, lo utilizan como un pasatiempo, es decir tienen otro trabajo. Sandra ‘N’

“Sí estoy de acuerdo, digo yo no pago nada en cuestión del agua ¿verdad?, porque aún vivo con mis papás, pero si hablamos de Uber yo preferiría agarrar y pagar por ello, que por el de los taxistas amargados y con mal olor”. Valeria ‘N’