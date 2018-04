En Cancún el caso UBER sigue en la mesa

El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, negó que las negociaciones para sacar adelante la Ley de Movilidad entre las partes en conflicto hubieran fracasado, “al contrario, han sido fructíferas porque seguimos platicando”.

En entrevista el funcionario expuso que “este es un gobierno abierto, que quiere escuchar a la gente y si se decide que lo mejor es que nos e haga la consulta pública para la aprobación o el rechazo de las plataformas digitales para el transporte de pasajeros, mejor conocida como Uber“, recalcó.

Añadió que respetan las decisiones y las opiniones de los transportistas en especial los taxistas y que se continuará conversando con las partes interesadas.

“No diría que hasta el último minuto, pero de que estamos a tiempo para esa posibilidad todavía lo estamos”, destacó, luego de aclarar que son dos temas diferentes la Ley de Movilidad que está en el Congreso del Estado y la Consulta Ciudadana.

En el Congreso dijo: “se está discutiendo, ese tema no ha quedado cancelado, la iniciativa esta y sigue avanzando”. Al tiempo de puntualizar que si dicha Ley se aprueba, sobre todo en lo referente a las plataformas digitales no habría razón de dicha Consulta Ciudadana. “Es correcto. Yo no creo que esté archivada la iniciativa de Ley, está en el análisis de los diputados, han abierto el debate a todos y se sigue platicando”, refirió.

En este sentido manifestó que si antes de la Consulta Ciudadana programada para el 1 de julio en el municipio de Benito Juárez y cuyo costo sería de más de 12 millones de pesos externó que “si antes de la Consulta hubiera una aprobación, coincido; ¿para qué consulta?”.

El funcionario estatal aclaró que esa posibilidad depende de los diputados locales, “eso es de ellos, eso no es de nosotros”, en relación a que no depende del gobierno del Estado, sino del Congreso, concluyó.

La consulta

