En Cancún descubrió su pasión: De arquitecto a músico y tatuador

“Tonali es mi manera de identificarme”

¿Qué es lo que te lleva a estudiar arquitectura?

¿Por qué Tonali?

¿Qué te lleva a la ilustración y a tatuar?

¿Qué te inspira al momento de tatuar?

José Tonali, arquitecto, ilustrador, tatuador, practicó todos los deportes incluyendo seis años de futbol americano, y de igual forma se aventuró en la música con una banda con la que grabó dos discos.Fue el interés desde pequeño, toda mi familia y los que me rodeaban habían sido arquitectos entonces estuve muy en contacto con espacios que tal vez en su momento no comprendía y ahora que lo recuerdo, esos momentos fueron los que me llevaron a estudiar arquitectura.Siempre me ha gustado mucho la ilustración azteca y maya, me puse a investigar más de nuestra cultura y de nuestra historia, de dónde venimos y qué significa ser mexicano. Leí el libro Azteca, del inglés Gary Jennings, en donde menciona que cada persona nace con un tonali, que es lo referente al karma, al destino y a la suerte. Para los mexicas el tonali era su manera de identificarse con la vida, con el destino y con la suerte de cada quien. https://www.youtube.com/watch?v=QjnLqMdKZIM&feature=youtu.beDurante la carrera tuve un maestro que despertó en mí el interés por dibujar, la verdad es que antes no dibujaba nada. Empezó con el croquis arquitectónico, después por el cuerpo humano, anatomía y me fue llevando a que la ilustración fuera un tema más contemporáneo como lo es el tatuaje.Trazar, ilustrar y tatuar, cada una tiene su concepto y su por qué, en la arquitectura lo que más nos interesa es la materialidad, el terreno y las condiciones naturales. En la ilustración puede ser algún sentimiento, algo que alguien o yo quiere expresar de manera gráfica y el tatuaje es un hobbie, desde siempre me llamó la atención y es un gusto.