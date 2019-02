Los medios de comunicación han sido protagonistas de la trasformación del país, para consolidar la democracia y libertad de expresión, afirmó la presidente municipal Mara Lezama, al clausurar la LXXVII Asamblea General Ordinaria del SITATYR.

En el marco de este evento, la Primer Edil recibió un reconocimiento por sus 25 años de exitosa trayectoria periodística, de manos de Patricio Flores Sandoval, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos de la República Mexicana (SITATYR).

“En mi vida profesional como comunicadora, he presenciado cómo los avances tecnológicos han transformado a la televisión, a la radio y al cine; por más de 25 años, me he enfocado a la comunicación”, dijo.