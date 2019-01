En 2019 habrá elecciones en Quintana Roo y cinco estados.

La elección en Puebla es uno de los retos del INE.

Una vez que con la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede decir que concluyó el Proceso electoral Federal de 2018 y desde hace un mes se iniciaron los trabajos para las próximas elecciones en 2019, que se realizarán en cinco estados.

La fecha clave en estas entidades será el domingo 2 de junio cuando los habitantes de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo acudan a las urnas para elegir 142 cargos de elección popular.

En Aguascalientes se elegirán 11 alcaldías; en Baja California un gobernador, cinco alcaldías y 25 diputaciones; 39 alcaldías en Durango; 36 diputaciones en Tamaulipas y 25 diputaciones en Quintana Roo.

Es la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) del Instituto Nacional Electoral (INE), la que aprobó que los procesos electorales locales 2018-2019 iniciarán con Baja California y Tamaulipas a más tardar el 9 de septiembre, Aguascalientes y Durango el 7 de octubre y 1 de noviembre de 2018, respectivamente. Quintana Roo comenzará su proceso electoral el 6 de enero de 2019, aunque ya hay trabajos previos.

El documento aprobado establece actividades esenciales para el adecuado desarrollo de cada uno de los procesos electorales en cada entidad: se definieron un total de 907 actividades que podrían variar en cada entidad, en función de los diferentes cargos a elegir, ya sea gubernatura, diputaciones o ayuntamientos; así como por la inclusión o no de candidaturas comunes en la legislación local.

La Comisión estableció que Aguascalientes tendrá 176 actividades, Baja California 200, Durango 179, Quintana Roo 172 y Tamaulipas 175.





Qué se elige:



Elecciones ordinarias

Elecciones 2019 en el estado de Aguascalientes, elige:

11 AYUNTAMIENTOS

Total de cargos a elegir en Aguascalientes: 11

DÍA DE LA ELECCIÓN: 2 de junio



Baja California elige:

1 GUBERNATURA; 17 DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA; 8 DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL y 5 AYUNTAMIENTOS

Total de cargos a elegir en Baja California: 31

DÍA DE LA ELECCIÓN: 2 de junio







Elecciones 2019 en Durango

Se eligen 39 AYUNTAMIENTOS

Total de cargos a elegir en Durango: 39

DÍA DE LA ELECCIÓN: 2 de junio





Elecciones 2019 en Quintana Roo elige: 15

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 10

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Total de cargos a elegir en Quintana Roo: 25

DÍA DE LA ELECCIÓN: 2 de junio





Elecciones 2019 Tamaulipas elige: 22

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 14 DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Total de cargos a elegir en Tamaulipas: 36

DÍA DE LA ELECCIÓN: 2 de junio



Así luce la nueva credencial de elector.





Nuevo Modelo Credencial Elector



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la "modernización" del modelo de credencial para votar.

En su sesión, se dieron a conocer las características que tendrá esta nueva mica, que empezará a emitirse en 2019 y cuya fabricación no representará un costo mayor al que tiene actualmente, de acuerdo con el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Las características y modificaciones que destacan en el nuevo modelo de credencial para votar, tal como lo aprobó el INE, son:

La incorporación de un código QR (acceso rápido de alta densidad) al reverso de la credencial, el cual contendrá toda la información del votante.

La ampliación del número de caracteres para nombre y apellidos (de 32 a 50).

Se reubica la firma digital del titular.

Se resalta la sección electoral, así como el inicio y término de vigencia de la credencial.

Se incluyen recuadros con micro texto.

El domicilio será visible solo si así se lo decide el titular, aunque esta información sí

quedará encriptada en el código QR.





Elecciones Quintana Roo

El Instituto Nacional Electoral (INE), desde el 6 de agosto de este año, aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 que se realizarán el 2 de junio de 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

El INE explicó que el Plan Integral y Calendarios está orientada a la adecuada consecución de las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019; y permite definir sus etapas, las relaciones institucionales, la coordinación y seguimiento puntual de cada actividad, lo que a su vez otorga al Instituto la posibilidad de detectar áreas de oportunidad para hacer más eficiente el desarrollo de los procesos electorales cuya Jornada Electoral será el 2 de junio de 2019.

Para Quintana Roo, el proceso de elección de 15 diputados de mayoría y 10 plurinominales, arranca el domingo 6 de enero del 2019 y concluye con la elección el domingo 2 de junio.

En este punto, cabe destacar que el INE erróneamente puso la fecha de conclusión del proceso electoral de Quintana Roo, como 12/01/2019, cuando debe decir 12/06/2019

Un nuevo elemento que se tendrá es la participación de los partidos locales “Confianza por Quintana Roo” y el Movimiento Auténtico Social (MAS), que tendrán que ir solos, pues, al ser su primera elección la ley, no se les permite ir en coalición.

En otro punto de la sesión, los consejeros aprobaron de manera unánime multas por 2 millones 580 mil 540.53 pesos a partidos políticos nacionales, respecto de siete Las próximas elecciones de 2019 se vislumbran complicadas para diversos partidos políticos en la entidad, porque aunado que dos de ellos se encuentran “en la cuerda

Recuadro

Panorama electoral en Quintana Roo 2019

Para algunos partidos los comicios de junio próximo en esta entidad se ven difíciles y de acuerdo a analistas políticos los que pudieran perder su registro estatal son:

el PES (Partido Encuentro Social) y PNA (Partido Nueva Alianza), conforme a los resultados obtenidos el año pasado.

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), ya aprobó a dos de ellos de manera local, “Partido Confianza por Quintana Roo” y “Movimiento Auténtico Social (MAS)”.

De acuerdo a Alfredo Caamal Huchín, del partido local “Confianza por Quintana Roo” informó que desde octubre están integradas las nuevas 30 carteras o secretarías que dirigirán al nuevo instituto político, para luego hacer lo mismo con los comités de los 11 municipios.

��El Instituto Electoral de Quintana Roo les desea #FelizNavidad y que las fiestas navideñas llenen nuestros hogares de paz, nuestro aprendizaje de sabiduría y nuestro trabajo de satisfacción. pic.twitter.com/SOGgsIB1mT — IEQROO (@IEQROO_oficial) 24 de diciembre de 2018

Aseguró que ya se afiliaron ex panistas, priistas, morenistas, verdeecologistas y de otros partidos que ya se acercaron con ellos, al ser un partido incluyente, al tiempo de aclarar que este partido no tiene ningún nexo con el gobernador Carlos Joaquín como dolosamente se ha rumorado.

Expresó que en su momento preelectoral elegirán a los candidatos, mujeres y hombres, para las 15 diputaciones de mayoría y plurinominales para el 2019. Después de informar que los 95 mil pesos mensuales que recibirán del IEQROO, se manejarán con transparencia.

Actualmente en Quintana Roo gobierna el PAN y el PRD, a nivel estatal, el PRI atraviesa por diversos conflictos internos y externos y quien todo indica que ganará la mayoría de las diputaciones es MORENA si se toma en cuenta los resultados de los comicios pasados de 2018.

Recursos

En la última sesión del Instituto Electoral de Quintana Roo, mejor conocido como IEQROO, se acordó dotar a los partidos 97.7 millones de pesos en 2019, que representa un 11% de crecimiento en su presupuesto, comparado con el actual que fue de 88.1 millones, según su proyecto de presupuesto.

Para las actividades de este organismo se aprobó un monto total de 311 millones 719 mil 815 pesos, de los cuales, una tercera parte será para financiar los gastos de nueve partidos políticos que participarán en la elección de diputados.

Del total de dinero que tendrán los partidos en 2019, 65.8 millones de pesos serán para gastos ordinarios, mientras que 31.9

millones lo utilizarán para campañas políticas, es decir, para buscar el voto de los quintanarroenses.

Aunque los datos son preliminares, según la proyección los partidos que tendrán más dinero serán Partido Acción Nacional (PAN), con casi 20 millones de pesos; el Revolucionario Institucional (PRI), con un monto similar; y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con más de 11 millones de pesos.

Para la organización, preparación y desarrollo del proceso para elegir 25 diputados integrantes de la XVI Legislatura, correspondió la cantidad de 129.2 millones de pesos; mientras que otros 84.7 millones corresponden a los recursos que se necesitan para la operatividad del Ieqroo.

“Hay que recordar que en 2019 vamos a llevar a cabo la elección para la renovación de los miembros del Congreso local, y el Ieqroo, al no ser elección concurrente, tiene a su cargo todos los insumos y gastos”, puntualizó Mayra San Román Carrillo Medina,

presidenta del Ieqroo.

Derivado de las reformas electorales en materia político electoral, en esta ocasión, el proyecto de Presupuesto 2019 no se envió

a la Secretaría de Finanzas y Planeación, sino directamente al Congreso del Estado.

Quintana Roo está listo para el proceso electoral de 2019.



Candidaturas Independientes

El Consejo General del IEQROO en Sesión Extraordinaria aprobó los lineamientos y la convocatoria para el registro de candidaturas independientes durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019 para la renovación de la XV Legislatura del Congreso del Estado.

El mínimo de respaldo ciudadano que deberán obtener las y los aspirantes a candidatos independientes, será el equivalente al 1.5% del padrón electoral con corte al 31 de agosto de 2018.

Distrito 1 con cabecera distrital en Kantunilkín, el respaldo ciudadano será de 1290 manifestaciones; Distrito 2, será de 1616; Distrito 3, será de 1088; Distrito 4, de 1004; Distrito 5, será de 1192; Distrito 6, de 1065; Distrito 7, de 1281 y Distrito 8, será de 1196, todos con cabecera distrital en Cancún.

El Distrito 9, con cabecera distrital en Tulum, el respaldo ciudadano será de 2233; Distrito 10, con cabecera distrital en Playa del Carmen será de 1326; Distrito 11, con cabecera distrital en Cozumel será de 1019; Distrito 12, con cabecera distrital en Felipe Carrillo Puerto será de 939; Distrito 13, con cabecera distrital en Bacalar será de 1045; Distrito 14, será de 1035 y Distrito 15, de 1106, estos dos últimos con cabecera distrital en Chetumal.



Financiamiento Privado

El Consejo General del IEQROO determinó los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes y simpatizantes, así como las aportaciones de los precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes durante el ejercicio 2019.

El monto total de financiamiento público ordinario de los partidos políticos, que se les otorgará el próximo año será la cantidad de $63’901,497.53 (Sesenta y tres millones novecientos un mil cuatrocientos noventa y siete pesos 53/100 M.N.).

Con base en ello, se determinó que las aportaciones por concepto de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes, así como las aportaciones de los candidatos son las siguientes: Aportaciones de militantes en su conjunto será de $25´560,599.01, las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie no podrá exceder, en su conjunto del 40% del monto total de financiamiento público ordinario otorgado a los partidos políticos.

Para el caso de las aportaciones de candidatos en su conjunto será de $9´585,224.63, dichas aportaciones no podrán exceder en su conjunto del 15% del monto total de financiamiento público ordinario otorgado a los partidos políticos.

Se determinó que las aportaciones por concepto de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus simpatizantes, así como el límite individual anual es en base al monto del tope de gastos de la elección de Gobernador del proceso electoral local ordinario de 2016 que fue de $4´448,592.57.

Las aportaciones de simpatizantes en su conjunto será de $889,718.51, misma que no podrá exceder anualmente en su conjunto del 20% del tope de gasto de la elección de Gobernador inmediata anterior, mientras las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual de $22,242.96, es decir, el 0.5% del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior.