Empresas en contra de Reforma Eléctrica, respaldan votación de oposición

La Canirac fijó su postura en contra de la Reforma eléctrica por lo que actualmente “celebran” lo sucedido en San Lázaro con los diputados y diputadas de oposición integrado por los partidos PAN, PRI, PRD Y MC, ciertamente la Canirac realizó acercamientos con Manuel Bartlett pero este ignoró la industria durante la peor época de la pandemia.

“La Reforma Eléctrica incrementa costos para el empresario restaurantero, para las mismas personas que trabajan con nosotros, por esa razón no lo vemos bien y más en un polo turístico como es este, que se sabe cómo está la situación, que tan caro está al bimestre o al mes, a sabiendas de cómo vamos saliendo a esta parte de la pandemia”, señaló Marcy Bezaleel presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

Cuando inició la pandemia los restaurantes en Cancún sufrieron primeramente por la ausencia del turismo, además de que tuvieron que realizar recortes de personal y también la CFE no los apoyó y la empresa realizó recortes de energía lo que complicó aún más la situación ya que hubo pérdidas, esto provocó que le escribieran a Manuel Bartlett.

“Sobre todo que nosotros desde el principio y a la mitad de la pandemia (que ahorita ya llevamos dos años) hicimos esa carta que particularmente fue para el senador Bartlett de poder reducir en su momento sino el cobro si el tiempo, darnos más tiempo para pagar y hace más de dos años hubo cortes de luz en varios restaurantes por falta de pago en media pandemia”, dejó en claro el líder de la Canirac.

Canirac Quintana Roo nunca encontró apoyo de CFE durante la crisis

Canirac y empresas siempre estuvieron en contra de Reforma Eléctrica y respaldan votación de oposición

Las empresas hicieron acercamiento con la oposición debido a que se sintieron respaldados con diversos puntos que señalaron, es por eso que al unísono la Canirac y la Coparmex permanecieron en la postura de estar en contra de esta reforma que terminó sin tener mayor efecto debido a que en votación no alcanzaron la mayoría calificada.

“La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados a nivel nacional si está en contra de la Reforma Eléctrica y sobre todo por las cosas que se han visto hoy en la Cámara de Diputados de San Lázaro y como se pelean unos partidos contra otros, no hemos visto con buenos ojos cómo se siguen llevando estos temas tan delicados, y estamos junto con Coparmex porque esto no es una buena iniciativa, no es buena para el empresariado y la ciudadanía”, señaló previamente el líder empresarial.

