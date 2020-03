Empresas destrozan 'Un Día sin Mujeres', las condicionan para no faltar

A través de las redes sociales, usuarios de Facebook comenzaron a difundir imágenes en donde se muestra a mujeres trabajando en aquellas empresas que se comprometieron a darles el día con goce de sueldo, pero el detalle es que las empresas las condicionan o les ponen muchas trabas para que puedan tomar el día y participar en el movimiento “Un Día sin Mujeres”, así lo denuncian en redes.

Una de las fotos que desató una serie de comentarios negativos e inconformidades contra la empresa Chedraui, fue el que dice lo siguiente, “público en general se les informa que el día lunes 9 de marzo el acceso a tienda se llevará a cabo con normalidad para las promotoras y demos, en caso de que su empresa participe en el movimiento “Un Día sin Mujeres” deberán enviar una carta que lo respalde a la brevedad, atentamente, gerencia”.

Esta imagen trajo críticas negativas, ya que para que las promotoras, mujeres que llevan productos de otros servicios, puedan faltar a la tienda y no acomodar productos en la tienda, tenían que llevar una carta donde el jefe o jefa respalde que la empresa en se unió al movimiento.

Empresas intentan parar "Un Día sin Mujeres"

El problema, según los usuarios, es que la publicación de dicha empresa lo hizo con doble intención, pues aquellas mujeres que deseaban faltar ya no les quedaba tiempo de solicitar una carta, por ello es que muchas mujeres decidieron trabajar y evitar problemas, pero hay otras que no les importó, pues el supermercado no les dio mucho tiempo para realizar el trámite y justificar la falta.

Otras empresas fueron las tiendas de conveniencias, que de igual modo se comprometieron con la nación que las mujeres podían faltar, sin embargo hoy la gran mayoría están laborando y algunas que laboran en esos establecimientos comentaron que las condicionaron si querían faltar, aunque no dieron más detalles.

Lo cierto de todo esto es que las mujeres que en realidad se tomaron el día, invitaron a no estar en sus redes, pues es un día para conmemorar, recordar y homenajear a todas las damas que fueron víctimas de la delincuencia, en donde fueron asesinadas, violadas y maltratadas.