Empresarios tambalean con el “Día Sin Taxis” en Cancún

Aunque condenaron los bloqueos de los taxistas del Sindicato de Taxistas de Cancún, realizados en la zona hotelera y exigieron mano dura de parte de las autoridades en contra de los responsables, hoy opinaron en contra de la iniciativa ciudadana, “27 de enero, día sin taxis”, la mayoría de los empresarios están en contra de este movimiento.

“Mira yo no puedo hacer esa recomendación yo no creo que deban pagar justos por pecadores, hay muchos taxistas que están entendiendo que tienen que entrar a una sana competencia, no creo que debamos ir en contra del servicio público de transporte que es con lo que se mueve el turismo o población por unos cuantos que hicieron un acto verdaderamente vergonzoso al bloquear las vías de comunicación. Yo no promovería eso, yo creo que ya es decisión de cada quien como manifiestan su rechazo a los taxistas”, Eduardo Martinez, CCE del Caribe.

Hubo empresarios que señalaron neutralidad ante la situación como Julio Villarreal, que en su caso ya ha realizado acompañamiento de denuncias de caso de abuso sexual de colaboradoras de los restaurantes en contra de taxistas.

“Es una convocatoria ciudadana, la ciudadanía tiene todo el derecho también a manifestarse en contra de un mal prestador de servicio como es el taxi, cada quien tiene su forma de pensar y su independencia para hacerlo, yo creo que al final del día el que quiera tomar esta postura la tomará”. Julio Villarreal, Canirac Cancún.

Otros empresarios se expresaron en contra de la medida que la ciudadanía ha implementado ante el hartazgo que han provocado los taxistas y la nula acción de las instituciones de movilidad.

“Miren no es apoyar ni perjudicar a nadie, desgraciadamente la ciudadanía lo está pidiendo, es algo que es de libre albedrío, hay familias que viven de ello y hay derrama económica que generan, no se vale, no es justo y quien lo consideré que lo haga” Francisco Fernández, ANQR

La Coparmex Quintana Roo, respaldó el accionar de la ciudadanía y reiteró el apoyo del empresariado al gobierno para ayudar a que se cumpla el estado de derecho.

“Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a expresarse, al final de cuenta son los ciudadanos que están viendo afectados, en el caso que hemos visto en video que los bajan de los uber de manera violenta yo creo que tiene derecho la ciudadanía a convocar en paz como pedimos, sin violencia”, Angélica Frías, Coparmex.

