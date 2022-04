Empresarios señalan fallas en propuestas de seguridad de candidatos

Tras darse a conocer la cobertura especial de las campañas por la gubernatura de Quintana Roo, La Verdad Noticias ha generado mediante Debates La Verdad reacciones por parte de líderes empresariales que han opinado en específico sobre el tema de seguridad, mismo que es uno de los ejes importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y del cual opinaron los cinco candidatos aspirantes a gobernadora o gobernador.

El miércoles en Debate La Verdad se planteó la pregunta ¿Cómo enfrentará su gobierno el delito de extorsión cometido principalmente contra empresarios de destinos turísticos?, misma que respondieron los cinco candidatos a la gubernatura, Mara Lezama, Laura Fernández, Leslie Hendriks, José Luis Pech y Nivardo Mena.

En contexto, durante la conferencia Mañanera celebrada este viernes en Isla Mujeres el Secretario de Defensa Nacional de México, Luis Crescencio Sandoval indicó que Quintana Roo se encuentra en el lugar 6 de 32 en el delito de extorsión.

Tras la respuesta de los candidatos, los empresarios y líderes empresariales señalaron la realidad de las propuestas, exhibiendo la viabilidad de lo que están ofreciendo a la sociedad en sus campañas, sorprende que varias respuestas son desde el punto de vista empresarial imposibles de hacer, por lo tanto solo promesas.

Opiniones tras debate

Marcy Bezaleel Pacheco

Marcy Bazaleel Pacheco, empresario de la industria restaurantera y líder de la Canirac Quintana Roo hizo referencia en que las propuestas están incompletas y que preferiría por ejemplo las respuestas de Mara Lezama, Laura Fernández y Del Doctor Pech, pero señaló que Leslie y sus ideas son buenas.

“Posiblemente Mara, Laura y el Doctor Pech tengan mucha razón en lo que dicen y si en conjunto con Leslie puedan hacer una mancuerna de ideas para que el candidato ganador pueda hacer y generemos entre todos una unión en el cual sirva para la seguridad de nuestro estado y nuestro turismo, eso es lo que yo creo”, señaló Marcy Bezaleel en exclusiva para La Verdad Noticias.

Sergio León Cervantes CEO de la empresa Impoexporta y ex presidente de Coparmex Quintana Roo, celebró el ejercicio de Debates La Verdad pues da la oportunidad de conocer las respuestas de los candidatos en temas de interés a la sociedad, este personaje indicó entre otros puntos que la respuesta que más le convence fue la realizada por Mara Lezama y que la menos viable fue la realizada por Leslie Hendriks.

En el caso de Leslie, señaló que sus propuestas requieren de mucho presupuestos por lo que a su parecer no es viable, respecto a la respuesta de José Luis Pech, dijo que ya existe lo que está proponiendo, mientras que a lo que indicó Nivardo Mena, señaló que sería muy costoso y también poco viable al respecto.

“Están interesantes las propuestas en general, la menos viable aunque se escuche muy bonita es la parte de compensar a los que sufren un delito de una forma económica, es la propuesta de Leslie. En la propuesta de las alarmas de pánico (Nivardo Mena) surge cuántas microempresas, empresas informales y cuántas empresas pequeñas necesitan este botón de pánico y se convierte otra vez en un tema de presupuesto”, dijo en exclusiva Sergio León.

“El hablar de una tema de mesa de seguridad (José Luis Pech), ¡ya existe¡, es necesario fortalecerla pero es una respuesta sobre algo que ya existe y que debe de continuar”...

Reacciones al debate

Sergio León Cervantes

“La respuesta de Laura Fernández me gusta muchísimo, yo creo que es muy importante el reivindicar a la policía con salarios justos, con prestaciones, que se sientan dignos y cómodos de representar esta parte de seguridad, yo empalmaría la respuesta de Laura con la respuesta de Mara, que se me hace más estructurada, más sólida en un tema de conjuntar los esfuerzos de las diferentes autoridades. La más viable se me hace la respuesta que nos dio Mara y la menos la de Leslie” finalizó.

Francisco Fernández, empresario náutico y líder de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, fue directo al señalar que no le gustaban las propuestas de los cinco candidatos en la contienda electoral con un rotundo, “Ni a quien irle”.

