Empresarios se reunirán con diputados en Chetumal, por tema de nuevos impuestos para el 2021

Luego que el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), que preside Iván Ferrat Mancera, levantara la voz para exigir a los Diputados del Congreso de Quintana Roo un parlamento abierto para tocar el tema del Presupuesto Económico 2021, el cual incluye el alza de varios impuestos en varios sectores empresariales y turísticos, este martes 8 de diciembre se reunirán en Chetumal para abordar la situación.

Fue a través de de un comunicado que el CCE del Caribe dio a conocer que tras poco más de 10 días de espera, ya se tuvo respuesta por parte de los legisladores de Quintana Roo y será este marte 8 de diciembre en punto de las 15:00 horas, cuando 20 diferentes cámaras y organismos del estado se reúnan en el Centro de Convenciones de Chetumal para darle solución a las reformas de las leyes, hacendarias, impuesto al hospedaje, venta y consumo de bebidas alcohólicas y al Código Fiscal del Estado.

Paquete económico 2021 de Quintana Roo, no convence al sector empresarial

Diputados y empresarios tendrán parlamento abuierto en Chetumal

En el comunicado que el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, compartió a La Verdad Noticias, se menciona que esperan que en la reunión puedan estar presentes todos los diputados, con el objetivo de lograr un buen ejercicio de parlamento abierto, para que se aclare el alza a estos impuestos o darle solución a los mismos que según el sector empresarial afectaría la reactivación económica tras la caída por la contingencia del coronavirus.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado

“Es de suma importancia la asistencia de todos los diputados, ya que se planteará el impacto que provocaría en distintos sectores la aprobación de dichas iniciativas”, expresa el CCE del Caribe.

El sector empresarial aclara que de no estar presentes todos los diputados podría no llegarse a un acuerdo y esto afectaría no solo en los aspecto financiero y presupuestales, sino también en la aplicación y operación de las disposiciones de las propias iniciativas.

Te recomendamos leer: Presenta Yohanet Torres a diputados el Paquete Económico 2021

��#EnDirecto hablando sobre el Paquete Económico 2021 y la actualización del #SemáforoEstatal del 7 al 13 de diciembre. #PonteVIVO #JuntosSaldremosAdelante https://t.co/sVpHVhGWV2 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) December 4, 2020

Gobierno del Estado señala que los impuestos no afectarían a Quintana Roo

El 3 de diciembre el gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzalez, indicó que se plantea una Nueva Ley de Coordinación Fiscal donde se incorporan conceptos de participaciones y aportaciones que se transfieren a los municipios y que dan certeza y transparencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución y cuya regulación está en acuerdos administrativos. Por lo que la reforma a las leyes, hacendarias, impuesto al hospedaje, venta y consumo de bebidas alcohólicas y al Código Fiscal no afectaría al estado.