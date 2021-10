El líder de la COPARMEX en la zona sur, José Luis Mingüer, aseguró que Chetumal ha dejado de ser atractivo para invertir, por lo que los empresarios de la ciudad apuestan mejor a establecer proyectos en Bacalar.

Abundó que, en la actualidad, pocos empresarios de Chetumal le apuestan a la ciudad ya que no ven atractivo el invertir en ella y mejor deciden llevar sus inversiones al décimo municipio.

De acuerdo con el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Chetumal, pese a tener bahía e infraestructura, se considera que no tiene producto turístico.

Necesario que autoridades ayuden

Empresarios no están interesados en invertir en Chetumal.

Hay que aprender a hacer productos turísticos en la ciudad, exigir al Gobierno que haga su parte. Tenemos que ser creativos y perseverantes. veo a Bacalar que viene gente de fuera vende su casa vende todo y pone su negocio.

De acuerdo con José Luis Mingüer, eso es porque allá existe un producto, que es una ciudad amigable con el medio ambiente, mientras que en Chetumal hay infraestructura pero no hay producto turístico.

La ciudad de Chetumal se puede vender como ciudad de descanso y asi la gente venga y se quede en la Capital.

El dirigente local de la COPARMEX señaló que la capital del estado tiene muchísimas bellezas naturales y atractivos pero no productos turísticos y la realidad es que los pocos visitantes y empresarios que llegan no “le entran” a la inversión pues no les dejará utilidades.

Insistió en la necesidad de que los tres niveles de gobierno “hagan algo” por Chetumal y que apliquen voluntad para que cambie esta situación para los próximos años.