Empresarios de Chetumal también quieren reducir tarifas eléctricas

El presidente de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares, Joaquín Noh Mayo, anunció que el sector empresarial también solicitará la reclasificación de las tarifas de la CFE en un intento por disminuir los altos cobros por el servicio de energía.

Esta petición se sumará a las que ya han planteado para que, tal como sucederá en la frontera norte del País, se reduzcan los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) en Chetumal, que es frontera con Belice.

“Hemos solicitado que se nos otorgue la misma tarifa que se aplica en Yucatán pero no se ha logrado. En varias ocasiones se ha solicitado a través de nuestros representantes estatales y federales, pero no se ha concretado”, dijo.

Desde su punto de vista, la zona sur del Estado es una especie de “patito feo” para la CFE y citó como ejemplo que desde hace dos años la tarifa doméstica en la zona norte de Quintana Roo registró una reducción del 18 por ciento.

“Desconocemos porque las zonas centro y sur no gozan de ese privilegio, seguimos siendo ‘el patito feo’. Por eso ya pedimos al gobierno municipal estatal, federal y a nuestros representantes populares que la tarifa de la zona norte (de la CFE) se aplique también en la zona sur”.

Joaquín Noh manifestó que han solicitado un encuentro con los representantes de la CFE para exigir un alto a los cobros excesivos, altas tarifas y pésimo servicio, pues las reconexiones tardan hasta tres días.

“Una empresa no puede quedarse tanto tiempo sin energía, debe haber un servicio especial. Además, en las oficias de la CFE en Chetumal las colas son de hasta 30 personas, no hay servicio de calidad, no es de clase mundial”, agregó.