Emplacamiento en Quintana Roo generaría 400 mdp: Sefiplan.

Si vives en Solidaridad estos son los requisitos.

Evelio de Jesús Marfil Ilacedo, director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el municipio de Solidaridad dio a conocer que el reemplacamiento 2020 es necesario debido a que todas las matrículas emitidas en 2019 corresponde al periodo 2016, por lo que es necesario actualizar al periodo 2020 que concluye con la administración actual.

“Este año 2020 el reemplacamiento es precisamente hasta que concluya la administración de nuestro señor gobernador, el 2019 fue el término de reemplacamiento de 2016 a la fecha, entonces a partir de 2019, todas esas placas, aunque se las hayan dado en diciembre, hay que cambiarlas a 2020 con la nueva disposición del reemplacamiento”, dijo el director de Recaudación del municipio de Solidaridad.

Lee más de Quintana Roo

El reemplacamiento que dio inicio este día, podrá realizarse de lunes a viernes en horario de oficina y hasta el 29 de marzo en los módulos ubicados en primera sur con avenida 15, o en avenida Constituyentes con calle 80 en la colonia Ejidal mientras que los requisitos pueden consultarse en la red social Facebook a través de @sefiplan

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.

Agregó que el padrón de vehículos en Solidaridad es de 170 mil unidades entre motos, remolques y taxis, del que se tiene contemplado emplacar un 85%, mientras que el 15% restante corresponde a unidades vendidas y se las llevan a otras entidades o por cambios de domicilio.

Quizás te interese: Dan a Quintana Roo $2 millones contra violencia hacia las mujeres

“Todos los modelos entran a emplacamiento, desde que sean vehículos en buen estado, no tenemos un mínimo, desde el que tienen más de 25 años se puede emplacar. -En todo el estado el monto que se pretende alcanzar por enplacamiento es de 400 millones de pesos- Me gustaría invitar a los contribuyentes a que a partir de hoy ya estamos los once municipios del estado con la apertura del emplacamiento 2020 y con la disposición para atenderlos como se merecen”, concluyó.