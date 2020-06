Emiten recomendaciones tras colapso en carretera Playa del Carmen -Tulum.

Luego de reconocer una semana complicada tras el colapso registrado en una caverna de la carretera Playa del Carmen - Tulum y que provocó el hundimiento del pavimento, el biólogo Roberto Rojo, presidente de Círculo Espeleológico del Mayab AC, saludó a los medios de comunicación y enfatizó que en cualquier proyecto en la Península de Yucatán debe considerarse la naturaleza del suelo cárstico y el cuidado de la naturaleza.

"Quiero hacer énfasis en que cualquier tipo de desarrollo que se pretenda realizar en la península de Yucatán debe SIEMPRE tomar en cuenta la condición cárstica de esta región y PRIORIZAR el cuidado de la naturaleza. Cualquier proyecto que no cumpla estas características está destinado al desastre (ecológico, social y económico) al corto o largo plazo", escribó en la red social Facebook.

Emiten recomendaciones tras colapso en carretera Playa del Carmen -Tulum.

Refrendó que su trabajo como profesionistas en Playa del Carmen no es estar ni a favor ni en contra de cualquier desarrollo, pero sí están a favor del cuidado de la naturaleza y la protección de los ambientes subterráneos que son, -dijo- en esta parte del mundo, el sustento de la vida y ejes inter-ecosistémicos.

Desplome de caverna en Playa del Carmen dejó reflexiones

"Fui muy feliz de participar en este proyecto porque hubo un acercamiento multidisciplinario, desde la atención de la Dirección de medio ambiente sustentable y cambio climático del Municipio de Solidaridad, el cuidado de la Guardia Nacional y policía municipal, la presencia de Protección civil de Solidaridad, la paciencia del personal de Telmex y de la Secretaría de comunicaciones y transportes, el aporte de Centinelas del Agua, A.C., las sugerencias del Dr. Óscar Frausto, las identificaciones de Julián Bueno, Efraín Chávez, Fernando Calderón y por supuesto al gran equipo del Círculo Espeleológico del Mayab, A.C. y el equipo de Cenotes Urbanos de Playa del Carmen", comentó.

Emiten recomendaciones tras colapso en carretera Playa del Carmen -Tulum.

Así mismo destacó que el hecho provocó que la gente ahora sabe que debajo de nuestros pies en la península de Yucatán hay ecosistemas hermosos y frágiles que deben ser conservados y que además poseen tesoros geológicos y biológicos maravillosos y que la mejor forma de trabajo es interdisciplinaria para entender y buscar soluciones integrales priorizando el cuidado de la naturaleza.

La caverna "Me lleva el tren", mencionó, es un recordatorio de que se debe poner mucha atención en todo lo que se pretenda realizar en la península de Yucatán y "todo" me refiero a desde las actividades diarias en casa, hasta construir calles, fraccionamientos o megaproyectos. No es la primera vez que sucede un colapso como este, ni será la última y por eso es sumamente importante integrar el trabajo espeleológico al desarrollo y la protección de la naturaleza en esta región.

Seguro te interesa: Ventas bajas en Cancún en pleno Día del Padre

"Y de nosotros como sociedad vigilante depende que a la naturaleza, no se la lleve el tren", concluyó.

Lee más de Quintana Roo