Emiten recomendaciones para propietarios de mascotas.

Janice Ramírez Castro, médico veterinaria y directora de la clínica Coco’s Bienestar Animal.

En medio de la contingencia sanitaria, Janice Ramírez Castro, médico veterinaria y directora de la clínica Coco’s Bienestar Animal, emitió una serie de recomendaciones para los propietarios de mascotas quienes recordó el uso de la correa siempre y lo más importante, que ninguna otra persona, excepto los de casa toquen a la mascota.

“Referente a esto del coronavirus, insisto, quédense en casa. Recomendaciones, sí pueden sacar a su perro, pero sigan las reglas de siempre, por ley todas las mascotas deben llevar correa, así tú lo controlas a donde va, ahorita que no conviva con otros perros, que no lo toque otra persona, que no sea de tu casa”, dijo Janice Ramírez Castro, directora médica de Coco’s Bienestar Animal.

Durante la entrevista, la titular de la clínica de esterilizaciones masivas para perros y gatos de familias de escasos recursos, puntualizó: “quédese en casa”, pero recomendó cuidar a las mascotas, sobre todo los canes, de los que dijo sí pueden salir a dar pequeñas caminatas, siempre y cuando se extremen las medidas sanitarias por la contingencia.

“Al regresar a la casa le puedes limpiar sus patitas con agua y con jabón o con toallitas húmedas de bebé, por favor no vallan a usar cloro, no vallan a usar desinfectantes porque les van a quemar sus patitas, muy importante saber que los animales, los perros y los gatos, no nos transmiten esta enfermedad, no se asusten ¿ok?”, señaló.

Finalmente hizo un llamado a la población con mascotas a no abandonar a los animales, y tener presente que, en caso de viajar, los animales pueden hacerlo solo es necesario revisar los requerimientos sanitarios para que perros o gatos puedan viajar, como lo son las vacunas, así como mantener comunicación con el veterinario de su confianza para saber qué hacer en determinada situación.

“Afortunadamente el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González decidió que los médicos veterinarios son servicios esenciales en el estado, hicieron un listado de médicos que están trabajando por medio de citas, entonces si tienen una duda acudan a su médico veterinario, pero mantengan a su familia junta, no abandonen por favor”, concluyó.

