Emiten recomendaciones en Playa del Carmen para prevenir contagios.

Héctor González Rodríguez, director de Salud Municipal.

Luego del escándalo nacional por sucesos ocurridos en Cozumel y un crucero con un turista enfermo a bordo, Héctor González Rodríguez, director de Salud Municipal, explicó que las acciones preventivas y de reacción que se aplican en Solidaridad ante el avance del coronavirus o COVID-19 son las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.

Ciclo del COVID 19.

“Es muy importante, como lo comentamos con sus compañeros, que la información que estamos brindando es información validada nivel nacional e internacional la medidas que se están llevando a cabo en el municipio de Solidaridad, son las mismas que dicta la Organización Mundial de la Salud”, dijo en entrevista.

Señaló que anteriormente se trataban protocolos de prevención a los que ahora se suman acciones de contención sobre todo tras los casos detectados en Ciudad de México y en Sinaloa en los que los exámenes de laboratorio aún continúan y que ya fueron diagnosticados como coronavirus o COVID-19.

“Estamos hablando de que el virus se transmite a través de gotitas de saliva, estar en contacto con gente enferma que está tosiendo, que está estornudando potencialmente es un riesgo porque no sabemos realmente qué es lo que tenga esta persona y como ya existe el virus, pues hay que tener presente que es una persona portadoa del coronavirus o del COVID 19”, comentó.

Destacó la importancia de aumentar las medidas de prevención como no salir de casa si se está enfermo, no salir a la calle, tratar de no estar cerca de personas enfermas, limpiar superficies con sustancias antisépticas, no saludar de mano, no saludar de beso, esto de manera general y sobre todo el correcto lavado de manos.

