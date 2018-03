Emiten nueva denuncia para exgobernantes

René Guadarrama/ Diario La Verdad PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, realizó una nueva denuncia, ahora ante la Procuraduría General de la República (PGR), por un faltante en las finanzas públicas del orden de los 47 millones de pesos. Posterior a realizar la denuncia, en una breve declaración a los medios de comunicación, la alcaldesa confirmó que ésta sería la cuarta denuncia relacionada con malversación de fondos públicos por parte de la administración pasada, y que involucra a exfuncionarios de alto nivel, como la presidencia municipal o colaboradores de la Tesorería (de ese momento). Destacó que con base a las auditorías internas del ayuntamiento, se dio seguimiento a la ruta del dinero que fue etiquetado por la federación para obra pública productiva, sin embargo, se destinó a otros rubros y, posteriormente, se trató de comprobar el gasto; sin embargo, “hay poco más de 47 millones de pesos que no se demuestra, ni está claro en que se gastaron”. [caption id="attachment_779312" align="alignnone" width="612"] La edil aseguró que encontraron violaciones a las reglas.[/caption] En total, las cuatro denuncian interpuestas hasta el momento contra exfuncionarios públicos, suman más de 350 millones 500 mil pesos aproximadamente, y están relacionadas, principalmente, con el uso indebido de recursos. Torres Gómez añadió por último que no descarta la posibilidad de realizar más denuncias al respecto, de acuerdo con las investigaciones internas; no obstante determinó que las autoridades de la Fiscalía y PGR deberán determinar la inocencia o responsabilidad de las personas denunciadas, que por la secrecía del caso, no se pueden revelar.

Te puede interesar