Embarazada con posible coronavirus, sin respuesta ni ayuda, denuncia en redes

La usuaria de Twitter, Johanna Correa, denunció a través de su cuenta en la red social la supuesta ineficacia de la línea de emergencia que está a disposición de la ciudadanía, esta sería la línea de comunicación de los ciudadanos para que los expertos puedan contactarse con las personas indicadas para realizar la prueba del covid 19, en esta ocasión podría tratarse de una mujer embarazada con coronavirus.

Según escribió en su cuenta de redes sociales, la mujer colombiana con residencia en Playa del Carmen, aseguró que lleva tres días en espera de ayuda requerida a la línea de emergencia antes mencionada, pues existe la posibilidad de que una embarazada pueda tener esta enfermedad altamente contagiosa.

Tal vez te interese: VIDEO: A falta de turistas, JAGUAR entra a hotel en Cancún y Riviera Maya

Embarazada ha esperado tres días para saber si tiene coronavirus

Embarazada con posible coronavirus, sin respuesta ni ayuda, denuncia en redes

Al parecer llevaría tres días en espera de ayuda, la cual fue solicitada por la mujer que denunció a través de su cuenta de redes sociales la supuesta ineficacia de la línea de emergencia que fue habilitada para estos casos, pues la persona que en este momento se encontraría posiblemente infectada es una mujer embarazada y se incluye en los grupos de alto riesgo.

Más notas de Playa del Carmen AQUÍ

“Alejandra, buena tarde, el tiempo de respuesta de la línea de emergencia no es bueno, llevo 3 días esperando me contacten para que me ayuden a descartar posible contagio en persona en embarazo. Y aún no dan respuesta”.

Alejandra, buena tarde, el tiempo de respuesta de la línea de emergencia no es bueno, llevo 3 días esperando me contacten para que me ayuden a descartar posible contagio en persona en embarazo. Y aún no dan respuesta. — Johanna Correa (@JohanitaCR) March 28, 2020

Fue el mensaje que colgó como respuesta al tuit de la titular de la secretaría de salud del estado de Quintana Roo, Alejandra Aguirre quién subió en su red oficial la actualización de los casos confirmados de coronavirus en el estado, así como los posibles casos, los descartados y las defunciones, rápidamente este mensaje se ha difundido en las redes.