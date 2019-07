Embalsamar, el arte de convivir todos los días con los muertos.

Para don Nelson, el respeto a los difuntos es fundamental.| Internet / Foto Irving Cabello

“¿A quién se embalsama? Hoy en día a todos, porque nosotros tratamos de proteger a la familia no a la persona que falleció porque ya sin vida tenemos todos los virus del mundo por eso protegemos a los vivos”, dice el embalsamador Nelson Jesús Martín Ortegón, con 40 años de experiencia preparando cadáveres en Playa del Carmen.

En la preparación extraen los líquidos del cuerpo.

El trabajador de Funerales Marpech, de 62 años, explica que el embalsamamiento no es otra cosa que una conservación del cuerpo y eso incluye una deshidratación y una hidratación; es decir extraen todos los líquidos por la arteria femoral para después reemplazar por un bálsamo que contiene formol, alcohol, agua y colorante.

“Mientras más calidad haya en el formol, más calidad habrá en el embalsamamiento. Cuando los cuerpos tienen uno o dos días de fallecido y ya está entrando en descomposición lo único que hacemos es subirle el grado del formol, de un 20% hasta un 50% que es la base conservadora”, dice en entrevista.

Cadáveres que eructan

Cuando una persona fallece en un hospital víctima de alguna enfermedad, como la tuberculosis, dice el embalsamador, los médicos acostumbran colocar una bola de algodón en la boca, esto es porque en el proceso de descomposición los gases escapan y si el cadáver eructa puede esparcir los virus.

Nelson Jesús Martín Ortegón, con 40 años de experiencia preparando cadáveres en Playa del Carmen.

Pero no es un trabajo fácil, explica el experto, hay casos en que la persona murió en un accidente y el cuerpo quedó despedazado, en esos casos utiliza hilo y aguja, cose cada una de las partes y las une, aplica cera, maquillaje y entrega al difunto lo más presentable posible.

“Hay otros casos, por ejemplo la gente que muere de polio. Yo por ejemplo les sobo los tendones hasta que se estiran, sin lastimar el cadáver. Hay quienes los lastiman, hay quienes a la fuerza los quieren enderezar y les quiebran los huesos o rompen los tendones, eso no. Aquí no”, dice en tono serio.

Don Nelson asegura que ante todo, siempre predomina el respeto. “Yo creo que nací para esto, yo me acuerdo muy bien, tenía 25 años, fue mi primer día de trabajo me tocó preparar un cuerpo en descomposición y fui con una persona que sabía. La grasa del cuerpo estaba en el suelo y me resbalé, pero quien se cayó fue mi compañero, no yo. A eso deduzco que aunque aún no sabía era yo capaz”.

En las memorias de don Nelson destaca que hasta el siglo pasado los embalsamadores acostumbraban bañar los cuerpos, secarlos y vestirlos; todo se hacía en la misma funeraria, incluso las cajas. “Anteriormente sobre todo los mayas, acostumbraban pedir un funeral ‘al natural’, muchas veces porque no sabían -o saben- que el embalsamado no es un lujo”, explicó.

Teníamos unos cajones de madera, forrados de lámina por dentro que se llenaban con hielo, se velaban en camas, no en cajas; colocábamos la cama con sábanas y el cuerpo de la persona fallecida, se colocaba hielo, y ese hielo no dejaba que el cuerpo se descompusiera, así se hacía antiguamente. Hoy en día está la embalsamación; ya no es un lujo, ya es una necesidad, señala.

Operar con sangre fría

Y es que trabajar con difuntos puede ser una experiencia aterradora para la mayoría, pero un embalsamador está preparado, tiene vocación; usa traje especial, cubrebocas, cubrecalzado, gafas y guantes, entonces está listo para preparar el cuerpo sin vida.

“De todos mis hijos, esta profesión solo le gusta a mi hijo. No es que uno sea duro de sentimientos (...) es una cuestión de gusto, de enfoque, es una experiencia única, aprendes a conocerte a ti mismo, cómo funciona tu organismo, para qué tienes un hígado, un riñón y que todo se mueve con una energía divina”, comenta.

Entre las distintas formas de preparar un cadáver para el rito funerario, está siempre la petición de la familia, a don Nelson le piden muchas veces no cortar el cuerpo, por lo que recurre a polvo de formol o a geles. “Todo es con respeto, recuerda lo que no quieras para ti, no quieras para otro. El hecho que esté muerta la persona no significa que no merezca respeto”, dice en entrevista.

Se sabe que hay funerarias donde empujan al muerto desde la mesa para que caiga en la caja. Se le cuestiona. “Eso es una falta de respeto, aquí no se permite hacer eso”, responde.

Finalmente el embalsamador reflexiona sobre su oficio, dice que estar tan cerca de la muerte le enseña a apreciar la vida, a entender que el temor es algo natural al ser humano, solo que todos lo enfocamos en algo diferente, para algunos su oficio es aterrador, pero para él es lo más natural del mundo y hoy es lo que le toca vivir.