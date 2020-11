Ellas cimbran al gobierno municipal

El reclamo de gobierno feminicida apareció en las pintas de la marcha feminista

La marcha feminista de este domingo cimbró el gobierno municipal de Cancún, con el reclamo de 150 mujeres que exigen a las autoridades mayor seguridad, acabar con los feminicidios y la violencia de género, en una protesta que terminó por ser desalojada por los excesos en la manifestación de grupos anarquistas que, explicó el gobernador Carlos Joaquin, fueron pagados para desestablizar la marcha.

La movilización comenzó en el Malecón Tajamar, donde las mujeres, vestidas de negro y portando cruces rosas con los nombres de las desaparecidas, marcharon al Palacio Municipal de Benito Juárez, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad, exigiendo acabar con los feminicidios y el acoso a las mujeres.

Personajes de Quintana Roo están detrás de los anarquistas violentos de otros estragos que provocaron desmanes en Cancún este domingo

Desde las 14:30 horas, el contingente comenzó su marcha por Avenida Bonampak, gritando consignas como “¡Vivas se las llevaron, vivas nos queremos!” y “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, marcharon las mujeres demandando mayor seguridad y respeto.

Esta es la quinta marcha feminista en Cancún luego de que el domingo de la semana pasada fuera encontrada sin vida y con huellas de violencia Bianca Alexis, una joven de 20 años que desapareció un día antes.

Las feministas reclaman enérgica y legítimamente su derecho a estar seguras en todos lados y a transitar libremente

Vestidas de negro, las mujeres hicieron una primera escala en la Glorieta del Ceviche, en donde dibujaron, sobre el pavimento, la silueta de Alexis, y a manera de tributo, tiñeron de rojo el agua de la fuente para evidenciar lo que llamaron un “Cancún Feminicida”.

Ahí también exigieron a gritos la destitución, y no solo separación del cargo, de Alberto Capella como secretario de Seguridad Pública, luego de la represión a balazos que la policía municipal ejecutó hace una semana contra la primera marcha contra el feminicidio.

De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, en 2020 se han registrado 12 feminicidios, aunque grupos feministas han señalado que son más los casos de mujeres asesinadas, además de las violentadas y desaparecidas.

Entre ellas está Ingrid, cuya familia llevaba una lona en la marcha de ayer para exigir el regreso de la joven, desaparecida desde el 15 de diciembre de 2018.

Vandalizan Palacio Municipal

El contingente, que fue acompañado por personal de Derechos Humanos, avanzó sobre Avenida Uxmal para incorporarse a la Avenida Tulum y llegar alrededor de las 15:00 horas al Palacio Municipal de Benito Juárez, donde intentaron ingresar a las instalaciones sin lograrlo.

Las feministas exigieron el fin al acoso y el miedo en el que viven al salir a las calles

“Por primera vez somos libres, estamos aquí para manifestar la violencia que vivimos, somos absolutamente libres de manifestarnos”, expresó una de las dirigentes.

Acto seguido, las mujeres realizaron pintas en todo el inmueble, en una estatua de Benito Juárez, además de romper dos máquinas expendedoras de bebidas, saquear una bodega y prender fuego a la Dirección de Ingresos, el cual fue controlado por los bomberos.

Aunque lograron subir al segundo piso del palacio, tampoco pudieron entrar al inmueble, pero provocaron una fuga de agua.

Los reclamos de las mujeres fueron pintados con aerosoles en las bardas del Palacio Municipal

Ahí lanzaron otras consignas para exigir justicia: “Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente” y “La policía no me cuida, me cuida mi familia”.

Policías, a distancia

Las acciones de las manifestantes y algunos hombres que se incorporaron a la marcha, fueron vigilados a la distancia por la Policía Municipal, y el agrupamiento de Tránsito desplegó un operativo para realizar cortes a la circulación.

Las autoridades señalaron que tienen indetificados a quienes están detrás de estas protestas que buscan desestabilizar a Quintana Roo

Cerca del Palacio Municipal se concentró un grupo de granaderos, quienes no intervinieron ante las protestas.

Las feministas reemprendieron su marcha con rumbo a la Fiscalía General Estatal; pasando por el Parque de las Palapas, donde los comerciantes, al verlas, cerraban sus locales, pero ellas no causaron ningún daño.

Fue poco antes de las 17:00 horas cuando llegaron a la Fiscalía, en Avenida Xcaret, donde realizaron nuevas pintas en su clamor por justicia para sus compañeras asesinadas; intentaron derribar el portón y algunos hombres lanzaron bombas al inmueble, lo que fue reprendido por una de las líderes, quien advirtió que de repetirse esa acción, ella misma entregaría al culpable a las autoridades.

“Gobierno feminicida”, “justicia”, “abuso de poder”, fueron algunas de las frases que las mujeres realizaron en la Fiscalía, en donde también colocaron los nombres de Alexis e Ingrid.

En ese momento, una joven acusó a un sujeto de haberla tocado indebidamente, iniciando una persecución contra el sujeto, quien fue detenido por los manifestantes, quienes amenazaban con lincharlo, aunque los Bomberos lograron rescatarlo tras haber sido fuertemente golpeado, para entregarlo a la Policía Municipal.

Incendio y desalojo

Fue justo en la sede de Tránsito el último punto de la manifestación feminista, donde usando las pinturas que llevaban parea realizar su protesta, fueron usadas para incendiar oficinas tanto al dentro como fuera de Tránsito Municipal.

Los ánimos se encendieron cuando, hacia las 18:30 horas, el grupo antimotines de la Fiscalía Quintana Roo, apoyados por los granaderos de la Policía Estatal, desalojaron a los manifestantes que habían incurrido en excesos durante su protesta en las inmediaciones de la Fiscalía Fiscalía General Estatal.

Los elementos ahuyentaron con gas lacrimógeno a los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras; los policías detuvieron a un manifestante, pero dos agentes ministeriales resultaron heridos.

Al lugar llegó el encargado de la Secretaría de Seguridad, Lucio Hernández, quien rehusó hablar del operativo, y coordinó el cerco policiaco que resguardó las instalaciones de la Fiscalía, el cual permanecía hasta el cierre de esta edición.

Anarquistas pagados

A las 0:15 horas, el gobenrador Carlos Joaquín González emitió un mensaje desde sus redes sociales, en donde

Carlos Joaquín González indicó que los vándalos que causaron destrozos fueron pagados y contratados

"La marcha de hoy contó con la presencia de provocadores y vándalos quie llegaron de otros estados del país y fueron contratads para ocasionar destrozos, generar horror entre la poblaciòn y afectar el destino de nuestro destino turístico.

"Ya hay investigaciones avanzadas sobre quienes avanzadas y tenemos imágenes de alguinos líderes vionculados con estos protocolos, se actuará confirmeza y sus actos no quedarán impunes", expresó Joaquín.

Reclamo femenino

Estos son algunos datos de la marcha feminista de este domingo