Ella era la víctima, se defendió y ahora está en la cárcel de Cancún

En una actividad realizada en La Verdad Noticia, se abrió el espacio para que mujeres reconocidas de la ciudad de Cancún pudieran exponer sus historias de acoso con el que viven las mujeres día a día, sin embargo una de estas mujeres usó el espacio para contar la historia de alguien más ya que esa persona no puede contarlo, a continuación la impactante narración:

Vi a la mujer que encarcelaron, una noche estaba ella detrás de un mueble desgastado de madera, ese que se encuentra en la Fiscalía y que te lleva a los separos, eran las 9 pm y yo estaba apoyando a un amigo con un trámite.

Vivió un infierno, era la víctima, se defendió y ahora está en la cárcel

Era imposible no verla, era alta, robusta, traía puesta ropa grande, claramente no era de su talla. Su cabello sobre el rostro, pegado a la cara que tenía llena de sudor combinada con sangre, de hecho toda ella estaba llena de sangre.

Me impactó y pregunté a un judicial el por qué estaba detenida. Me contestó: “mató a su esposo”. Su mirada estaba perdida; en aquel tiempo yo era reportera de nota roja, había algo que no me cuadraba en la historia que me contó el judicial.

Intrigada, al día siguiente llegué a los separos y solicité al encargado me dejara verla, entrevistarla. Fui escoltada por un guardia, y ahí estaba ella, sin celda, sobre el pasillo, con la sangre sobre su ropa pero ya seca.

Le dijo el de seguridad, hey tú, ven, ella te va a entrevistar. Se acercó, tomó con las dos manos los barrotes y bajó la cabeza. La tomé de las manos y le dije: ¡yo te creo! Y quiero ayudarte. Ella levantó la mirada, soltó la lágrima y me dijo, ¡fue un accidente!.

“Era mi cumpleaños y mi familia fue a buscarme a casa para que fuera con ellos a celebrar, la casa de mi familia estaba cerca, yo no quería porque él (refiriéndose al esposo) era alcohólico y me prohibía salir”.

Me convencieron de que no tardaría y que solo cortaríamos el pastel.

“Fui, partí el pastel y él llegó como loco, me agarró del cabello y me llevó a casa para golpearme , insultarme. Tomó un cuchillo y forcejeamos, con miedo me defendí, él se cayó y yo le clavé el cuchillo”.

Él murió, ella aun sigue en cárcel, pero fueron muchas las veces que ella escapó de casa y con golpes en el cuerpo denunció, la denuncia nunca procedió. Ella cumple una condena, fue víctima, fue golpeada, humillada, lastimada.