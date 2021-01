Elevó Aguakan recibos hasta un 200% en Playa del Carmen.

Una serie de recibos de agua, expedidos por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún o Aguakan muestran incrementos desmedidos y que en uno de los casos pasó de $150 pesos a $470, mientras que en otros la situación fue similar, excepto que los afectados no solicitaron aclaración alguna, facilitando lo que dieron en llamar abuso de confianza en Playa del Carmen.

“A finales de diciembre me llegó mi recibo de agua, y a los días un aviso de presentación por falta de pago. Me sorprendió que mi recibo estuviera en $470 pesos porque se suponía ya había pagado desde principios de diciembre, pero ya me estaban cobrando meses atrasados. Luego el 30 de diciembre me llega un primer aviso de presentación porque según debía, no $470 pesos, sino $271. Hoy fui a reclamar mostrando mi ticket de pagos anteriores y resulta que solo debía $150 porque mostré que ya había yo incluso abonado algo”, denunció Antonio Ramos.

La denuncia hecha en la red social Facebook, en Playa del Carmen, fue respaldada por los casos de Charly Solis y del usuario identificado como “Veryson Ann Rm”, situación a la que el primer denunciante invitó: “GUARDEN SIEMPRE SUS RECIBOS DE PAGO POR UNOS MESES PARA FUTURAS ACLARACIONES. AGUAKÁN anda asaltando a los usuarios que se dejan”.

Surgen más casos de abuso

Mientras tanto el usuario German Becerra coincidió con los demandantes y lamentó que Aguakan exige el pago de las cifras que marca en los recibos, por lo que hay casos en donde la Procuraduría Federal del Consumidor ahora solo con oficinas en Cancún se tomará meses para revisar el tema mientras tanto los usuarios seguirán sufriendo por los abusos efectuados por la empresa DHC Aguakan. La Verdad Noticias

“El asalto a los usuarios por parte de empresas como AGUAKAN o la tristemente fraudulenta "Empresa de Calidad Mundial" (léase: CFE) ha sido un tema añejo... no es nada nuevo... tiro por viaje a diferentes usuarios les llegan recibos inflados más que globos de Cantolla... y el pex es que TIENES QUE PAGAR... so pena de quedarte sin el servicio... Si recurres a los elefantes blancos de la Procu Federal del Consumidor, puedes poner tu tienda de campaña en algun lado en espera de alguna resolución... porque esto puede tomar varios meses...”, concluyó.

