"Elementos que no funcionen se van"; Mara Lezama

La presidenta municipal, Mara Lezama en reunión con grupos colectivos en el ayuntamiento de Cancún, les garantizo a la población que en el municipio no habrá más impunidad e inseguridad por parte de los elementos de tránsito ni del mando único a la ciudadanía, como lo que sucedió el pasado lunes contras las manifestantes.

La presidenta municipal, mencionó que a partir de las agresiones que sufrieron las personas por parte de elementos policiacos se concluirá con la violencia, represión, y no se permitirá que nadie afecte la integridad de mujeres y hombres del municipio.

“Ustedes saben que estamos en mando único y no podemos permitir que esto suceda ni vuelva a suceder, hay que reprobar la violencia y para eso estamos trabajando”, dijo Mara Lezama.

En la reunión la munícipe, aclaró que lo que sucedió este lunes es lamentable, por lo que de manera inmediata en estrecha colaboración con el gobierno estatal y federal tomaron decisiones que hoy han seguido con renuncias de funcionarios de Cancún y del estado.

Indicó que, no va a quedar impune, ni el asesinato, ni los abusos de poder que se dieron es en Cancún, por lo que tienen que llegar a saber quien fue la persona que dio la orden de disparar en la manifestación.

Mara Lezama, agregó que en torno a las manifestaciones ha externado una total libertad, un apoyo incondicional a los derechos de la mujer, ya que este es un gobierno abierto, en el que caminamos todos, en el que recibe a todos, creando puentes con todos de solidaridad con los ciudadanos.

“La gente que no sirva al pueblo, que no quiera servir, no pueda tener cabida en el ayuntamiento.”, concluyó.