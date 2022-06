Elecciones en Quintana Roo podrían aplazarse por huracán; gente piensa salir a votar

El pronóstico del clima en Cancún y el estado Quintana Roo señala una formación ciclónica en cinco días prácticamente arriba del territorio. Es decir el mismo día de la elección para elegir al sucesor o sucesora de Carlos Joaquín, habrá 60 por ciento de probabilidad de que una Tormenta Tropical se forme.

El artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo señala que se convocará a elecciones extraordinarias en los términos y plazos que marca la Constitución del Estado y esta Ley en caso de desastre natural o por fuerza mayor que impida la celebración de las elecciones.

Actualmente se han sentido fuertes lluvias derivado de esta área de baja presión situada sobre la Península de Yucatán, el Canal de Yucatán y el Mar Caribe, pero además los remanentes del huracán Ágatha intensificarán a lo largo de la semana las tormentas eléctricas y facilitará la organización de un ciclón tropical sobre el territorio del estado.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado establece que el Ieqroo tiene que resolver si suspende las elecciones en un plazo no mayor a 48 horas antes de que inicie la jornada, lo que debería ser el viernes. El instituto aún no ha dicho si recurrirá a esta ley.



La gente quiere votar

En un sondeo realizado en el momento de que había solamente 50 por ciento de probabilidad de formación ciclónica, se encuestó a ciudadanos de Cancún respecto a que sí acudirían a votar en el caso de que ese día hubiese mal clima o la formación de una depresión tropical o tormenta tropical.

De los entrevistados, un grupo coincidió en que estaría dispuesto a salir a votar, ya que es su derecho y su obligación hacerlo, señalaron que no les importa que haya mal clima ese día y que buscarían la forma de ir, coincidieron Fransisco Marín, Carmen Osorio, Frank Hernández, María Rodríguez, Sebastián Yáñez, Alejandro Hernández y José Luis Palomo.

Por otra parte otros entrevistados señalaron que no asistirán y no se pondrían en riesgo ante una situación climática, añadieron que por integridad física buscarían el resguardo, con esta respuesta coincidieron, Rebeca Cruz, Angélica Toledo, Lucio May y Guillermo Loría.

“Pues realmente yo no iría, sé que es un compromiso, pero no voy arriesgarme a salir ya que las calles se inundan y no pondré en riesgo tanto mi persona como mi vehículo”, señaló Alejandro Burgos que será funcionario de casilla durante las próximas elecciones.

"Afortunadamente hasta el momento solo se contempla que este sistema evolucione a lo mucho a una depresión o tormenta tropical de ser así llevaría por nombre Alex, sin embargo la mayoría de los pronósticos lo ven como una zona de inestabilidad o baja presión en nuestra región de la península y el Caribe", señaló el climatólogo Franklin Arceo.

Durante esta semana se esperan intensas lluvias en todo el estado.

