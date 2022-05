Elecciones 2022: Todos contra Mara Lezama; ella los ignora y gana

El debate sirvió para que los cuatro adversarios de la abanderada de Morena la llenaran de ataques

Mara Lezama era el blanco hacia el que todos debían apuntar. La candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, puntero en las preferencias por la gubernatura de Quintana Roo, recibió señalamientos desde todos los flancos, pero optó por ignorarlos y se concentró en sus propuestas.

El debate entre los cinco candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, que debió servir para confrontar proyectos, se convirtió en una exhibición de acusaciones directas e indirectas contra quien fuera alcaldesa de Benito Juárez.

Laura Fernández, candidata del PAN-PRD-Confianza, fue la primera en atacar cuando se abrió la ronda de preguntas sobre corrupción.

"Ay, Mara, Marita, hace dos debates que no te vemos y escondiste la cabeza como avestruz. ¿Cómo te vamos a creer que vas a combatir la corrupción, si hace seis años Roberto Borge Angulo te dio no una, no dos, cinco concesiones de taxi a tu nombre, a nombre de tu esposo y de tus hijos? ¿Por qué una locutora recibe sendos regalos de un gobernador?", le dijo.

Y continuó sus ataques durante el segmento de contrarréplica: "Mara tiene mucho qué explicar. En su declaración patrimonial 3 de 3 reportó ingresos anuales en la suma de los ingresos de toda su familia por el orden de un millón de pesos, ¿cómo es posible entonces que Mara tenga una residencia con la suma de más de 128 millones de pesos? ¿De dónde salió el dinero? Esa es la pregunta y yo quiero preguntarles: ¿Cuál es la obra más grande que Mara hizo? La obra más grande es su propia casa".

El candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, acusó a Mara Lezama de haberle abierto las puertas a la delincuencia, durante su mandato como alcaldesa de Benito Juárez.

"Todo Quintana Roo debe saber lo que los quintanarroenses ya saben: el gobierno de Cancún ha sido desastroso, le abrió las puertas a la delincuencia No podemos permitir que la responsable gobierne el Estado", señaló.

La priísta Leslie Hendricks también lanzó señalamientos. Lo hizo de manera indirecta y se habría referido al periodo en el que Mara Lezama fue alcaldesa en Benito Juárez.

"Las calles hechas pedazos, la infraestructura brilla por su ausencia, el turismo amenaza con no regresar, los empleos se pierden y la esperanza también, la corrupción, el abandono, el desprecio de quienes prometieron un cambio y una transformación que nunca llegaron son la constante y aquí están prometiendo más y cumpliendo menos o casi nada", criticó.

Nivardo Mena, de Movimiento Auténtico Social, intentó mantenerse al margen de las acusaciones, pero aprovechó su primera participación para lanzar una: "A mí, no me mueven los intereses mezquinos, mucho menos para hacerme de un patrimonio, puesto que, gracias a Dios, mi esposa y yo obtuvimos nuestros bienes con nuestro trabajo". Más adelante, durante toda su participación, el candidato lanzó críticas de manera general. "Mientras se confrontan, yo prosigo a la meta", dijo.

Mara se centra en propuestas

Las respuestas que los opositores esperaban de Mara no llegaron. La candidata se concentró en plantear sus propuestas de gobierno y sólo dedicó unos segundos para restarles importancia a los señalamientos. En una corta intervención, Mara señaló a Laura Fernández, contra quien pesa un proceso legal por un presunto desvío de recursos cuando fue alcaldesa de Puerto Morelos en la anterior administración.

"¡Qué cinismo! Los corruptos de siempre, los que no tienen llenadera, las que acumulan cuatro denuncias en su contra en la Fiscalía General del Estado, tres denuncias en su contra en la Fiscalía General de la República, dos denuncias en su contra en la Auditoría Superior del Estado, bueno, hasta órdenes de aprehensión de familiares cercanos que les ayudaron esos negocios para quitarle el dinero al pueblo. ¡Qué descaro de los corruptos y las corruptas!", dijo.

El debate de una hora y media estuvo centrado en tres temáticas, cuyas preguntas fueron formuladas por la ciudadanía a partir de una convocatoria pública que estuvo abierta varios días, informó el Instituto Electoral. Las y los candidatos hablaron de sociedad y gobierno, combate a la corrupción y transparencia y economía. De la lista original fue eliminado el tema de seguridad.

Momentos del Debate

Laura Fernández Piña, candidata de Va x Quintana Roo

"La corrupción de Mara cierra negocios y se pierden empleos. Yo les quiero hacer una pregunta: ¿Por qué se están muriendo y por qué se están matando a inocentes en los restaurantes de Cancún?, ¿es acaso una encomienda? Yo se por qué: la plaza está vendida".

Leslie Hendricks Rubio, candidata del PRI

"La corrupción, el abandono, el desprecio de quienes prometieron un cambio y una transformación que nunca llegaron son la constante y aquí están prometiendo más y cumpliendo menos o casi nada".

Nivardo Mena, candidato del MAS

"A mí, no me mueven los intereses mezquinos, mucho menos para hacerme de un patrimonio, puesto que, gracias a Dios, mi esposa y yo obtuvimos nuestros bienes con nuestro trabajo"

José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano

“Mara, usted ha dicho a los benitojuarenses que ha reducido la deuda, pero los pasivos a corto plazos también son deuda, usted solo habla de lo que le conviene, los adeudos aumentaron en 728 millones de pesos. Usted es una mala administradora, muy mala y ha despedazado la economía del municipio”.

Mara Lezama, candidata de Juntos Hacemos Historia

"No se atacan porque de verdad que sus campañas no tienen ni pies ni cabeza, pero eso ya no es una sorpresa. Vamos a las propuestas".

