Elecciones 2022: Así se hace la compra del voto en la era de las aplicaciones y código

Los delitos electorales se han modernizado y al parecer ahora se hacen por métodos electrónicos por medio de códigos y aplicaciones, esto salió a la luz después de que una ciudadana denunció que había sido víctima de una estafa pues no le pagaron lo que le había prometido un partido político.

"Me lo dieron para comprar a mi voto a favor de la señora del Partido Verde Susy Hurtado. Para ella me pidieron el voto y debido a que no realicé bien lo que me pidieron no me pagaron, fui a la casa donde me dijeron y cómo no lo hice de forma correcta me dijeron que no me iban a pagar", se quejó la afectada que quiso conservar el anonimato por seguridad.

De esta forma opera la compra de votos digital: Los encargado de la compara de voto tienen una base de datos de posibles votantes cerca de cada sección, les escriben en WhatsApp y los citan en las casas destinadas para el fin antes mencionado.

Denuncian ciudadanos delitos electorales

Delitos electorales al parecer ahora se hacen por métodos electrónicos por medio de códigos y aplicaciones

Una vez realizado el primer encuentro a los votantes se les entrega un papel gris con códigos y folio para que una vez que se realice el voto a favor del partido con una fotografía quedé registrado a modo de firma electrónica, la persona con celular en mano debe ir al punto donde pagarán y mostrar la imagen de la boleta con el papel gris arriba para intercambiar por efectivo.

"Lo hice mal porque no salió toda la boleta completa y tapé el nombre de la señora Susy Hurtado", reveló la afectada.

Este hecho sucedió en la sección 1041 del distrito 02 en Paseos del Mar, dónde mucha gente vive con ingresos económicos bajos y hay necesidad, está forma es con la que se está operado en las elecciones para favorecer principalmente a los diputados.

"Fue un fraude y no es la primera vez, antes me hicieron ir a una dirección cerca del Chedraui Lakín y no había nada, me iban a dar 300 pesos, ahora no me quisieron pagar los 500 pesos que prometieron", externó.

La afectada señaló que haría su denuncia.

