El ‘todo incluido’ mata al comercio

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La bonanza que disfruta el destino no ha dejado una derrama económica equitativa, señalaron pequeños y medianos comerciantes en la zona centro de Cancún, quienes indican que los grandes hoteles, quienes ofertan los paquetes ‘all inclusive’ (todo incluido) generan que los visitantes internacionales no salgan de la zona hotelera como antaño e incluso los persuaden para que no bajen a zonas donde antaño se realizaban recorridos turísticos. De acuerdo con los indicadores, durante los primeros días del verano, Cancún ha registrado 93.6% de ocupación general, cuando la proyección estimada era del 92%, de acuerdo a datos de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur). A pesar de los números positivos, locatarios del Mercado 28 tienen el peor arranque de vacaciones de verano en los últimos tres años, al registrar una disminución importante en el número de visitantes; la falta de publicidad e inclusión en los recorridos turísticos los golpea con fuerza este año. Olivia Pérez Oyarzaval, administradora del Mercado 28, señaló que el índice de visitantes ha disminuido de manera dramática, pues de los 150 mil turistas recibidos durante 2015, en 2016 fueron solo 90 mil y actualmente van por los 40 mil, una tendencia que cada vez disminuye. [caption id="attachment_779320" align="alignnone" width="750"] Los turistas prácticamente lo tienen todo sin salir del hotel. Algunos salen a caminar en la propia zona[/caption] Este año el Mercado 28 cumple 32 años de vida y se encuentra en una fase crítica ante la disminución notable de turistas y problemas de infraestructura que la rodean, como son banquetas deterioradas, jardineras abandonadas y luminarias viejas, reconoció Olivia Pérez Oyarzabal, administradora del centro, en una entrevista el pasado mayo. El tradicional mercado tiene en la actualidad 250 establecimientos y brinda empleo a dos mil 500 locatarios de manera directa e indirecta. A pesar de la bonanza que goza el destino en la actual temporada, locatarios del lugar reconocen que este no se ha visto reflejado entre sus locales.

“El problema es que cada vez menos las agencias de viajes promueven el Mercado 28, a lo que se suma la competencia desleal de establecimientos cercanos que se hacen pasar como parte del mercado, pero no lo son”, comentó Jorge Gómez Sánchez, locatario del lugar.

SIN RUTA

N0 hay línea directa de la zona hotelera al. Entre los problemas más se rios a los que se enfrenta el, está la falta de una ruta de transporte público que permita a visitantes de la zona hotelera ir y venir con seguridad. Hasta agosto de 2015 funcionaba una por parte de Autocar, pero ésta fue retirada por presión del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo