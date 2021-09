Más de ocho horas fueron las que las familias de la zona sur de la ciudad de Cancún sufrieron al no tener luz en sus casas y en los negocios, este evento fue anunciado con anterioridad por la Comisión Federal de Electricidad a través de las redes sociales y esta misma fue compartida por autoridades municipales con horas de antelación, sin embargo, muchas familias no se enteraron de los anuncios y este día realizaron quejas por la situación.

En redes sociales se escribieron quejas de los vecinos de las diferentes supermanzanas que se vieron afectados por el corte de luz, señalando que nadie les había comentado del corte de la energía eléctrica que se prolongo de las 7:00 a las 15:00 horas como estaba programado, muchos pequeños negocios cerraron debido a que no contaban con ventilación, refrigeración y forma de cobro con tarjetas, algunos no tenían internet.

Fueron las supermanzana 201, 110, 325, 326, 320, 327, 314, 333, 332, 316, 317, 323, 321, 504, 505, 510, 511, 523, 524, 311, 313, 329, 330, 331 y 336, las que se quedaron sin suministro eléctrico por poco más de ocho horas, esto debido a trabajos de mantenimiento que estaría realizando la CFE, pues así lo comunicaron a través de sus páginas oficiales así como en sus cuentas de redes sociales.

Cancún sin luz

El sur de Cancún se quedó sin energía eléctrica por trabajos de la CFE

Debido a que el apagón no afectó al centro de la ciudad, las pérdidas que se realizaron no han sido contabilizadas, pero se espera no sea tan grande como cuando estas situaciones ocurren en el primer cuadro de la ciudad o zona fundacional o en la propia zona hotelera, que es cuando mayor número de inconvenientes surgen pues los negocio, oficinas y restaurantes se concentran en esta parte de la ciudad.

Tras una jornada con cortes eléctricos en algunas zonas de Cancún, no se registraron percances derivados del corte de energía que a muchos sorprendió este día y que no se esperaban tener una jornada laboral sin luz, aire acondicionado o internet.

