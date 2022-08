El salsero Leonardo Sierra, presenta Te Quiero Confesar

Leonardo Sierra está promocionando su más reciente sencillo Te Quiero Confesar, que es un tema compuesto por el mismo artista y que conforma el álbum de estudio De Cualquier Manera, en el proceso el cantante ha expuesto su trabajo y su creatividad al máximo con este nuevo trabajo que define como una evolución.

¿Cuál es el trabajo musical que presentas en México?

“Mi nuevo sencillo Te Quiero Confesar, es una canción que está en el álbum De Cualquier Manera, realizado en medio de una pandemia desde el 2020 a 2022, fue algo que para mí marca mi crecimiento como artista, pues evolucionó incluso la forma en la que escribí las canciones e incluso en el género”

¿Cómo nace este nuevo álbum?

“Los artistas cuando pasan situaciones como la pandemia, yo creo que nos reinventamos y comenzamos a mirar otras oportunidades y colores, no solamente con la vida sino con lo que uno hace, así nace el álbum, en un mundo cambiante desde 2020”.

¿Cuál es el tu proceso creativo como artista?

Soy artista plástico, escultor y pintor y eso me ayudó mucho durante este proceso. Son dos cosas diferentes cuando escribo una canción trato de que la gente conecte y se identifique con la canción, con la escultura sucede que creas algo desde ti pero la otra persona le da su propio sentido.

¿Por qué elegiste México para iniciar tu promoción?

Fui cantante de la Sonora Carrusel es por cinco años, México es una plaza en donde me conoce mucha gente, tuve unas personas que siempre me han estado apoyando, cuando me fui como solista me siguieron apoyando.

¿Qué piensas de México?

He durado muchos años con el enfoque en México porque pienso que cuando uno llega a México, si la pegas en México la pegas en el mundo, además me casé con una hermosa mexicana que me apoya al 100 por ciento.

¿Por qué música salsa y no regional mexicano o reggaetón?

Yo soy de Cali, Colombia y allí se escucha salsa desde que amanece hasta que anochece, así como aquí en México se escucha regional mexicano desde que amanece hasta que anochece, entonces uno crece con ese género musical, no obstante si existe la oportunidad de grabar un tema de banda o regional estoy abierto a hacerlo.

¿Con qué artistas, mexicano y colombiano te gustaría colaborar musicalmente?

Artista mexicano, sería con Christian Nodal y colombiano con Maluma para cambiar un poco lo que hago y fusionar los estilos.

