El rock ya no está de moda, asegura miembro de Caifanes

El próximo viernes 18 de noviembre Caifanes marcará su regreso a los escenarios de Cancún, después de la pandemia y de una pausa obligada de un par de años, la legendaria agrupación está de regreso y ha conseguido éxito en cada una de sus anteriores presentaciones de esta gira 2022.

“Cancún es un lugar muy especial para nosotros, ahora durante la pandemia tuvimos chance de extrañarlos mucho más, fue lo más duro de la pandemia, no poder estar cerca de nuestra gente, del escenario y ahora que regresamos hemos aprendido a valorar más el privilegio de estar allí arriba, lo disfrutamos muchísimo y Cancún será una fecha muy especial porque llevamos un rato de sin estar por allá”, dijo Alfonso André, miembro de Caifanes.

El Caribe Mexicano es un lugar muy querido por esta agrupación en especial para Saúl Hernández que vivió muchos años en uno de los destinos de la zona hasta que decicidió cambiar de residencia.

“El que vivió en Playa del Carmen fue Saúl pero ya está en Mérida, vivió muchos años y de seguro la sensación al dar el concierto, para él será otra, pero lo más importante es el cariño de la gente en todo el país, la gente canta las canciones que han hecho suyas”, expresó.

La banda ha logrado mantenerse en el gusto del público y hasta el momento han tenido llenos totales desde que arrancó su gira en octubre, siendo una de las pocas agrupaciones mexicanas que han logrado ese nivel de convocatoria a través del tiempo.

“Nos da mucho gusto que la gente siga disfrutando de lo que hacemos y nos da mucho gusto que también haya gente joven en los conciertos, se pensaría que como somos una banda de más de 30 años que el público que nos va a ver sería de nuestra generación la que va y obviamente hay mucha gente de nuestra generación pero también hay gente muy joven, gente que va al primer concierto de la vida y le toca ver a Caifanes, se enganchan como si fuéramos una banda nueva”.

Las nuevas generaciones han logrado conectar con la música de Caifanes y se han sumado al gran número de fans que tiene la reconocida banda desde la década de los 80.

“Hay mucha gente joven que nos está descubriendo y nos gusta mucho, eso es una sensación de que nuestra música que hicimos hace tanto tiempo siga vigente en el corazón de la gente y de los jóvenes”.

La tecnología, lo bueno y lo malo

Si bien la tecnología ha logrado expandir el alcance de la banda desde hace mucho tiempo, hay cosas que en la actualidad impiden disfrutar un espectáculo, esto es el uso de los celulares para hacer transmisiones de los conciertos que se vuelven largos e impiden que la gente disfrute del momento, según la propia experiencias del artista.

“Mucha gente se la pasa viendo el concierto a través de su teléfono, lo cual le quita mucho el rollo de estar realmente allí, está bien grabar aspectos o cachitos de tu canción preferida pero pasarte todo el concierto solo a través del teléfono es ridículo para mí”, sentenció.

Como pocas bandas Caifanes ha encontrado el éxito y ha permanecido en un estante de preferencia como la mayor agrupación del rock en el país y una de las más importantes en Latinoamérica, sin embargo no existe una fórmula exacta para lograr lo que ellos consiguieron.

“Si supiéramos cuál es la fórmula ya la estaríamos mercadeando, la verdad es que nadie sabe, es intangible la permanencia o de la fama, por qué se da, quien sabe, tuvimos la fortuna de conectar de una manera muy profunda con la gente y ellos a su vez han ido pasando la estafeta a los hermanos, a los primos, incluso los hijos, nuestra música se ha seguido germinando en distintas generaciones.

Actualmente la industria musical se mueve diferente a como se movía en antes, nunca había evolucionado tanto y estas fórmulas han desplazado al rock de esa preferencia que tuvo en su mejor momento entre los 80 y 90.

“Si, seguramente hay muchas diferencias y también muchas similitudes pero siento que la música de rock ya no está de moda como cuando estuvo Caifanes haciendo su música y sus discos en los 80 y 90. Como que ahora está de moda otra música, la urbana como reggaetón, rap, trap y demás pero hay gente haciendo cosas buenas en el género de rock, desafortunadamente va en declive ya que la gente no apoya a los nuevos valores”, señaló.

El rock es un género que puede y se ha modificado por muchos años, sin embargo ahora pasa por un momento en el que los productos de streaming opacan a los nuevos talentos, mismos que se rinden o emigran a otros proyectos.

“El rock sigue siendo popular, sigue habiendo festivales en toda la república y la mayoría de los artistas de esos festivales son de rock aunque ya empezaron meter otros géneros, pero los rockeros son los que cierran el evento, como que la gente si le gusta el rock si va a haber el rock pero como que van a ver a las mismas bandas de siempre y eso va a hacer que el movimiento perezca porque no se está alimentando con nuevas bandas”.

Hay esperanzas pues hay gente haciendo música nueva y son los festivales las plataformas en donde se pueden dar a conocer y la responsabilidad de apoyarlas recae en las grandes bandas.

“Hay gente que está haciendo cosas buenas y a mi me llegan a través de la redes sociales o a través de mi hijo que está justamente tratando de encontrar su lugar en el medio y hay cosas muy interesantes, siempre”.

“Yo quiero pensar que el rock volverá a estar de moda, par mí es la música que más me gusta, con la que crecí, el rock se ha mantenido vivo durante tantos años gracias a que no es una música estática, siempre está cambiando y evolucionando y me gusta pensar que vendrán tiempos mejores para el rock, música con mucho que decir”.

