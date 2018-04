El refugio de los migrantes en Cancún

Cancún es un paraíso natural pero también laboral para muchos que vienen en busca de oportunidades, esto por la derrama económica que brinda este destino turístico, muchos vienen por el sueño de superarse y ganar un sueldo elevado o cuando menos que le sea funcional.

Sin embargo no es así, pues el censo de Indigentes y Mendicidad 2012 contabilizó a 94 personas, 13 mujeres y 81 hombres, aunque esta cifra no ha sido actualizada en el municipio de Benito Juárez y aquí en el municipio hasta el momento no existe un una coordinación como tal o algún programa que aborde acciones específicas para apoyar a los indigentes, esto según el DIF Cancún.

Aunque por otra parte, han surgido fundaciones privadas y sin fines de lucro, que apoyan a estas personas, tal caso es la Fundación Nuevo Corazón Villa de la Paz, que se encarga de brindar comida y capacitación gratuita a indigentes extranjeros y nacionales.

La fundación ofrecen un comedor comunitario gratuito y taller de centro de capacitación

Dicha fundación fue abierta el 17 de octubre del 2016, en la que está enfocada a indigentes migrantes de México y de países extranjeros, misma que no perecen a ningún partido político o forma por parte de alguna iglesia o institución, en la que ofrecen un comedor comunitario gratuito y taller de centro de capacitación.

Además, al mes reciben alrededor de 1, 200 personas, de Honduras, Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia, Belice, así como de Italia y personas del país. Han recibido de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Sinaloa, Durango, Tijuana, Monterrey, Sonora, Estado de México y Ciudad de México.

Esta fundación se sostiene por medio de donaciones de las personas que quieren apoyar, tanto ciudadanos así como empresas privadas, y gran parte de esas donaciones han sido de frijol, aceite, arroz, papel de baño, frutas, verduras, legumbres, etcétera.

Por otra parte el director de la fundación Nuevo Corazón Villa de la Paz, Juan Carlos Buz, dijo que el principal motivo por el cual las personas acuden a estos lugares son por que buscan el sueño mexicano, ya que viene a esta ciudad porque piensan que ganarán un sueldo mayor, y se topan con que en ocasiones no es lo que esperaban y en el peor de los casos son asaltados por lo que al final todo queda como un sueño y es entonces cuando buscan algún apoyo, para su estancia en Cancún mientras se regularizan.

El dato:

1, 200 migrantes han recibido en la Fundación ‘Nuevo Corazón Villa de la Paz’ de diversos paíes como Honduras, Perú e Italia, además mexicanos.

UN REFUGIO PARA QUIEN LO NECESITA

LOGRAN SUPERARSE

Ante la situación ya mencionadas, se explicó también que como fundación ayudan a las personas a conseguir trabajo, es decir si perdieron sus documentos, ellos los apoyan para tramitarlos nuevamente. Además, imparten talleres de capacitación, como primaria, secundaria, preparatoria, inglés, computación, repostería y corte de cabello.Con la finalidad de que aquellos que terminen con éxito las capacitaciones, tengan el privilegio de ser enviados a una bolsa de trabajo, para animarlos a que todavía tienen oportunidad de trabajar y seguir superándose.

El director de la fundación Juan Carlos Buz gregó que del 100 % de las personas que tienen registrados, sólo un 10 % desean regresar a su país o estado de origen, ya que son personas que se desanimaron o ya no quieren seguir, porque las esperanzas se le agotaron.

Por último, sólo 19 % del total de las personas que asisten a la fundación son las que se han logrado rehabilitarse o superarse, a través de las capacitaciones y conferencias de crecimiento moral, espiritual y profesional, y han mejorado su vida.

-Carlos Buz es director de la fundación Nuevo Corazón Villa de la Paz