El obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas sataniza los libros nuevos de texto

El obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, dijo ante los nuevos libros de texto donde se habla de sexualidad abier­tamente, expuso “más que información, son obs­cenidades, es una instrucción obscena que daña a los niños”, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a organizarse para protestar “los ciuda­danos se levantan, protestan y echarán abajo eso, como lo han hecho otros países, porque el matri­monio homosexual no es natural”.

En entrevista dijo que México requiere res­peto a los valores de las personas que se dirige. “Sabemos que esa ideología de género, que nos viene del extranjero, el Papa Francisco lo llama colonización, nos quieren colonizar otra vez con ideologías ajenas. Tenemos derecho a mantener nuestra propia identidad, nuestras tradiciones y valores”.

Al término de su tradicional homilía dominical dijo: “no tenemos necesidad por ideologías que ya sabemos siempre están fundadas en algo que no es acorde a la naturaleza”. Añadió se tuvo “ideología del comunismo, del nazismo, del racismo, ideo­logías que eliminaron a muchos que no eran de la raza aria, ideologías que eliminaron a otros creyen­tes que no eran comunistas”.

Expuso que así como cayó el Muro de Berlín caerán las ideologías, “a ver a cuántas se llevan entre las patas”. La primera responsabilidad de la educación les toca a los padres, que no deserten, que no dejen que otros eduquen a sus hijos; es decir la misión, la tarea encomendada por Dios de edu­car a sus hijos. Son los primeros educadores. Si hay otros como la televisión, el celular, la escuela, la ca­lle, que no está de acuerdo con los principios de los papás, es su deber, su obligación y misión primaria, prioritaria educar a sus hijos, en los rectos criterios, según la moral y ética.

Dijo que en caso que los padres no protesten, con el tiempo va a caer, porque no está fundado sobre la naturaleza, no es natural el matrimonio homosexual. “El matrimonio desde la Biblia, en la primera página es entre un hombre y una mujer”.

Insistió: “todo lo que sea fabricación, invento, que no está basado en la naturaleza, tarde o temprano se lo lleva la naturaleza, porque no perdona. Dios si perdona, el hombre a veces, pero la natu­raleza no, lo que no es natural se cae por su propio peso”, recalcó. La iglesia siempre fomenta la iden­tidad, el sentido de pertenencia.

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas no cree en encuestas

¿Siete días de oración por México que significa? Es una jornada de oración ante el Santísimo sacra­mento, todos los días desde las ocho de la maña­na hasta las ocho de la noche van a ir pasando las parroquias y los diferentes movimientos para que haya una semana de oración continua y petición, por los momentos importantes, trascendentes y críticos que estamos viviendo.