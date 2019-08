El miedo de ser mujer en México

La forma de vestir, su forma de caminar, el comportamiento en sociedad han sido de manera constante la forma machista de justificar la violencia que desde hace varios años ha crecido en México contra las mujeres, esto a pesar de los discursos de autoridades, la cual ha sido en varias ocasiones cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el país, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día, esto de acuerdo a cifras reveladas por la misma ONU.

Quintana Roo y sus esfuerzos por erradicar la violencia de género

Con el objetivo de atender el tema de la violencia de género en la entidad, el gobierno del estado puso en marcha el Centro de Justicia de la Mujer con sede en Cancún, donde de acuerdo con datos otorgados por las autoridades desde su inauguración el año pasado han brindado más de siete mil servicios a cuatro mil víctimas de algún tipo de maltrato.

Informaron que en febrero de este año el Centro de Justicia para las Mujeres adquirió equipamiento tecnológico en cumplimiento a los recursos destinados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que permitirá optimizar la calidad en los servicios a los usuarios del centro.

En Cancún existe el Centro de Justicia de la Mujer donde se apoya a las mujeres maltratadas.

Violencia contra la mujer reflejada en el número de emergencias 911

El secretariado ejecutivo del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP).informó que durante los primeros meses del año se registraron a nivel nacional en el número de emergencias 911, un total de 5.2 millones de llamadas siendo la mayoría de estas pertenecientes a reportes relacionados con accidentes viales y temas de protección civil, sin embargo, lo que llama la atención son los 373 mil 290 reportes donde se denunciaba violencia contra alguna mujer.

Las autoridades del secretariado precisaron que los primeros 120 días del año recibieron un promedio diario de tres mil 110 llamadas por algún tipo de agresión contra alguna fémina.

En el mismo tenor resaltaron que cada hora registraron 129.5 reportes donde en su mayoría familiares de la víctima reportaban casos de acoso, violencia de pareja o casos de violación, siendo cada uno de los casos atendidos en su momento, logrando la detención en varios casos de los presuntos responsables.

La violencia de pareja ocupa el segundo lugar en este tipo de denuncias con 295 mil 471 llamadas de emergencia por este motivo en 2018. Los estados que tuvieron mayor registro fueron Baja California con 49 mil 935, Chihuahua presentó 38 mil 165 y la Ciudad de México 35 mil 830.

En 2018, las llamadas de emergencia a la línea 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres aumentaron, siendo Jalisco luna de las entidades con mayor aumento de violencia de género con un 25 por ciento.

En el documento estadístico, el organismo señaló que las llamadas de emergencia al 911 no son denuncias ante una autoridad y se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en la percepción de la persona que realizó la llamada.

Diariamente se registran en el 911 miles de reportes en el país denunciando el maltrato de una mujer, principalmente en su hogar.

Miedo y vulnerabilidad: la odisea de una mujer al salir de casa.

Los días de universidad se tornaron grises cuando realizar en transporte público un traslado de cerca de dos horas diariamente, se convirtió en una pesadilla de episodios cada vez más oscuros gracias a la violencia y elmachismo que impera en este país.

Un día, de golpe, alguien te despierta en el camión para advertirte que tengas cuidado porque un sujeto que viaja al lado tuyo intenta tocarte sin que te des cuenta; la semana siguiente un desconocido es quien te regresa del sueño cuando pasa su mano por tu pecho. Todos los días de la vida de una mujer, la historia se repite, se multiplica y se magnifica.

Son las 11 de la mañana y recorres el mismo camino que ayer, con la misma precaución y la constante mirada “de reojo” para asegurarte que nadie camine muy cerca de ti, pero esta vez pasa: hay alguien que no ha dejado de seguirte el paso tres cuadras atrás, casi puedes sentir su respiración y la mirada que posa sobre ti, lastima.

La sociedad, la experiencia –aunque es poca a los 19 años- y el sentido común, te han preparado para una situación así, intentas pensar y reaccionar astutamente, pero nada sirve cuando tienes de frente al que podría ser tu secuestrador, tu violador o tu asesino.

Es un tipo alto, pesa más de 100 kilos y hay algo perturbador en su gesto; te intercepta, pregunta tu nombre, sigues caminando, insiste, no deja que avances y persiste, ofrece dinero para que “te vayas con él”, intenta alagarte con un “es que estás muy guapa” como si la belleza fuera razón suficiente para ser usada, forzada.

Caminas, corres lejos del sujeto, gritas, todo antes de que logre sacar lo que parecía ser una navaja, no sabes cómo pero llegas a una tienda de autoservicio en la que te ocultas y lloras, sólo esperas a perderlo de vista, a que se vaya él y se vayan todos lo que alguna vez te han gritado obscenidades, te han humillado con sólo verte; deseas que el mal sueño de hoy haya terminado, que no se repita nunca, que no suceda algo peor mañana.

Att. Cualquier Mujer de México.

Mujeres en México viven con el peligro de ser acosadas o violentadas cuando caminan por las calles.