El ilusionista Mich: Una carrera en la magia

El ilusionista Mich inició su carrera en Cuba, pasando desde zancos, boleadoras de fuego y ser payaso, a empezar en el mundo de la magia que siempre estuvo presente en su vida. Elizabeth Morales/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo

Abdel Flores

¿Qué es lo que te llevó al mundo de la magia?

¿Qué es lo que más te llena al estar en el escenario?

¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante?

¿Qué les dirías a las personas que no creen en la magia?

El Ilusionista Mich, cubano, nacionalizado mexicano, tiene 29 años y actualmente radica en Cancún presentándose en diferentes hoteles de la ciudad.Mi padre es mago, el vive en Cuba actualmente y, hace como 10 años atrás, él y el que posteriormente fue mi maestro, hicieron una compañía de magia y yo iba saliendo de la escuela. Estudie técnico en artes plásticas, empecé como sonidista, pero siempre me gustó mucho el escenario y luego pasé a ser asistente del mago, luego fui payaso, estudié un poco de actuación, hice zancos, boleadoras de fuego, siempre buscando algo diferente, hasta que empecé a aprender un poco de magia y ahora demuestro lo que aprendí en estos 10 años.Más que nada sentir, como todo artista, que el mejor premio siempre es el aplauso del público, el sentir que tu arte esta gustando, cada que termino de hacer un efecto, que la gente grita y aplaude es algo muy reconfortante, es lo mejor que me pasa en el escenario, el cumplir con mi trabajo que es sorprender a las personas.Hacer mi primer espectáculo y ver que resultó y que salió todo bien, que a las personas les gustó y tuvo buena aceptación ha sido la mejor experiencia, así como ver que tengo mi magia y mi estilo.Que se dejen llevar y que disfruten, al final no se trata de que si tu cerebro es más fuerte que el mío ni nada de eso, es simplemente cuestión de disfrutar, de vivir esa ilusión, ese momento, olvidarte de los problemas un segundo. No perdamos la capacidad de asombrarnos.