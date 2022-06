"El huracán del Sureste": la historia de una estrella urbana de Cancún

El talento urbano en Cancún es uno de los grandes tesoros que se esconden en las calles de esta ciudad, artistas que sueñan cumplir sus metas y hacer realidad sus más sueños es lo que los motiva a luchar por ellos.

Un claro ejemplo es el caso del señor Hugo Correa, también conocido como el “Huracán del Sureste”, un hombre que al fallecer su esposa ha aprovechado su voz para sacar adelante a su hijo y a su entenado cantando en el transporte público.

Recuerda que su gusto por la música nace desde muy pequeño, cuando trabajaba en la carpintería de su papá, quien disfrutaba de escuchar las canciones de Pedro Infante. Hugo jamás pensó en incursionar en la música sin embargo, la necesidad fue la que lo orilló a tomar este rumbo en su vida.

Víctima de discriminación

“Al fallecer mi esposa me quedé sin trabajo. Mientras ella estuvo internada en el hospital mi primer pensamiento fue robar ante la desesperación de sólo tener un pañal, un biberón y tres cucharadas de leche para darle de comer a mi hijo”.

A pesar de las adversidades, optó por subirse a un camión para interpretar música, una decisión que le cambiaría su vida para siempre.

“Recuerdo que la primera vez que me subí a un camión fue con mi bebé en la ruta uno y a diferencia de los otros empleos en los que me había desempeñado, me di cuenta que este nuevo empleo era más redituable y no le invertía mucho tiempo”

Todos los días, el “Huracán del Sureste” se sube en el paradero del Walmart del centro en los camiones de la Ruta 2 con destino a la zona hotelera y se baja en el Chedraui Selecto del Boulevard Kukulcan en donde toma un camión de regreso al punto de partida. Este recorrido lo hace hasta cinco veces al día, una cifra que ha disminuido debido al agotamiento.

“Antes me aventaba 20 o hasta 24 autobuses, en donde cantaba de 40 hasta 50 canciones, ahora solo puedo interpretar 30 como mucho.

Género musical en el que mejor se desenvuelve el señor Hugo Correa es el ranchero, aunque también canta banda, la música norteña, salsa e incluso ha interpretado algo de música en inglés.

“Me gusta mucho es la ranchera y la banda inclusive el vestuario, aunque no me alcanza el presupuesto para tener algo así pues trato de asimilarlo con lo que tengo”

Siempre ha estado el problema de discriminación hacia los artistas urbanos, es evidente que hay gente a la que no le gusta, pero esta bien. Lo único que yo le pido a la gente es que se de cuenta que uno no se sube a pedir limosnas o incomodar a alguien, uno se sube a compartir un talento, explica Hugo.

“Sabemos que no no estás obligado a dar una moneda, pero si crees que me he ganado una propina una moneda se los voy a agradecer porque de eso come mi familia, pero si no traes no pasa nada”.

Hugo explica que en varias ocasiones ha sido víctima del rechazo verbal, cuando no se dan cuenta que esto también es un trabajo, ya que el pararte en frente de un público no cualquiera lo hace.

‘El límite es uno’

Hoy en día una de las limitantes que padece el señor Hugo, son las dos cirugías a las que se ha enfrentado, mismas que le imposibilitan cantar con la misma fuerza que lo hacía hace un par de años.

Una de estas intervenciones fue una laparoscopia para tratar una hernia inguinal y la otra se trató de una apendicectomía en donde le tuvieron que extirpar 30 centímetros de su intestino, por una peritonitis.

“No me cosieron porque era tan grande la peritonitis que tenía que pensaron que tendrían que hacer otra cirugía, pero gracias a dios a la semana de esta operación yo ya estaba cantando arriba de los camiones. Esto no te imposibilita, cualquier o enfermedad nos incapacita de poder trabajar”.



Los artistas también sueñan

El “Huracán del Sureste” sueña en grande y comparte que su más grande sueño en esta vida es poder tener un concierto propio

“Me encantaría poder tener un concierto propio, me apasiona mucho cantarle a la gente. Yo cuando subo al autobús y veo a la gente que está sentada, muchas veces cierro mis ojos y me imagino que estoy en el auditorio nacional, que está lleno con 50,000 personas y yo cantando en medio de ellas”.

“Cuando le canto a dos o tres personas lo hago con mucho cariño porque amo lo que hago Dios me ha regalado la oportunidad de seguir con vida a pesar de todo lo que he pasado en el camino.

Sin embargo, a sus 47 años se considera un embrión en el ámbito musical pero de antemano sabes que con ayuda dedicación y estudios podrás ser como los grandes íconos musicales mexicanos.

“Hoy en día estoy estudiando un poco de inglés, estoy tomando un curso de camarista porque yo quisiera regresar a un hotel o posiblemente tener un show seguro en donde yo pueda tener un ingreso seguro para mi familia”. finalizó.

