El gobierno de Carlos Joaquín vigila que la obra pública sea de calidad para beneficio de la gente.

Durante esta semana, la Secretaría de la Contraloría (Secoes), del Gobierno del Estado, realizará pruebas de laboratorio en dos obras que se realizan en esta ciudad para verificar, de manera transparente, que los materiales que se usan cumplan con las normas de calidad para que sean duraderas y proporcionen buenos servicios a las personas.

La Secretaría de la Contraloría, a cargo de Rafael del Pozo Dergal, realizará la verificación física –con un laboratorio móvil– de la construcción de las ciclovías que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) realiza en la avenida Bonampak, entre calle Mangle y avenida García de la Torre, con una inversión superior a los cinco millones de pesos y beneficios para más de 92 mil habitantes.

Se verificará también la rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio etapa 2 –uno de los dos accesos a la ciudad de Cancún– que, con recursos federales de casi 33 millones de pesos, ejecuta el Ayuntamiento de Benito Juárez para mejorar la imagen urbana y la movilidad de las personas, y ofrecer así mejores servicios públicos. Esta obra beneficia a más de 26 mil 500 habitantes de Cancún.

El secretario Del Pozo Dergal explicó que la supervisión, que permite reducir los márgenes de discrecionalidad y evitar la corrupción, consiste en pruebas de laboratorio en los elementos estructurales para comprobar la calidad de los materiales; se realizarán pruebas de compactación, permeabilidad y extracción de núcleos para comprobar que las obras cumplen con las normas técnicas.

Sobre estas acciones, el gobernador Carlos Joaquín destacó que en estos casi dos años de gobierno se ha dado prioridad a la atención de los asuntos más urgentes, para corregir el rumbo de Quintana Roo, como combatir la corrupción y la impunidad de gobiernos anteriores que beneficiaron a unos cuantos a costa de la mayoría.

De acuerdo con la Secoes, participarán vecinos que conforman los Comités de Contraloría Social, integrados por ciudadanos a quienes impactan directamente las obras públicas, que se encargan de realizar verificaciones periódicas para asegurar que los recursos públicos que se destinan se apliquen con la calidad especificada en los proyectos, además de que se cumplan los plazos para culminarlas.

El estudiante universitario de la ciudad de Cancún Jesús Salazar González opinó que sí es importante conocer cómo se hacen las obras y vigilar que se cumpla lo que se prometió.

“No sabía que la contraloría tiene un laboratorio móvil, pero eso es bueno; creo que es importante que se verifique la calidad de las obras para que no suceda lo que ocurrió en otros gobiernos, que no cumplieron con las normas de seguridad y por ello no se podían hacer eventos por el riesgo de que se podían caer las construcciones”.