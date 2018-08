El gobernador Carlos Joaquín supervisa obras en Playa del Carmen.

Para proporcionar más y mejores servicios públicos a poblaciones que crecen de manera acelerada, en algunos lugares como Playa del Carmen a un ritmo de 30 por ciento anual, el gobernador Carlos Joaquín realizó una gira de trabajo por este destino turístico para supervisar infraestructura y servicios de salud, de educación y de turismo, en los que se aplican más de 16 millones de pesos.

El gobernador Carlos Joaquín destacó que, a casi dos años de su gobierno, se han reorientado las políticas públicas para seguir avanzando en el desarrollo económico con más empleos para la gente y con la atracción de inversiones que consoliden al estado como potencia turística regional, para solidificar la economía de Quintana Roo como una de las cinco más importantes del país, y para que ese crecimiento se refleje en el bolsillo de la gente y su calidad de vida.

Como lo ha hecho en Chetumal y en Bacalar y, recientemente, en Chiquilá y en Holbox, acompañado de la gente, el gobernador de Quintana Roo constató obras y servicios destinados a la comunidad. En Playa del Carmen, revisó la modernización de la aeropista, donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) realizó obras de reencarpetamiento de concreto asfáltico con inversión de más de 6.4 millones de pesos.

El titular de SINTRA William Conrado Alarcón informó que se reencarpetaron más de 10 mil metros cuadrados con concreto asfáltico de cinco centímetros, más de 10 mil 900 metros cuadrados con concreto asfáltico de tres centímetros y más de tres mil 400 metros cuadrados con concreto asfáltico de dos centímetros. Además, se colocaron mil 364 metros lineales de señalización. Los trabajos permiten modernizar esta infraestructura.

Carlos Joaquín recorrió el Hospital General de Playa del Carmen, donde la secretaria de salud Alejandra Aguirre Crespo explicó que en el nosocomio se invierten siete millones de pesos en la adquisición de un nuevo equipo de oftalmología. Se espera anualmente atender aquí a más de 500 personas que están perdiendo la vista o han sido afectadas, de alguna manera, por la diabetes. Durante su supervisión, el gobernador se reunió con inspectores de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Isabel Ciau Dzul, quien es atendida en el Hospital General de Playa del Carmen, comentó:

“Las mejoras en el hospital sirven mucho, porque nos atienden mejor. Para llegar aquí me dio mucho trabajo, no veía con ninguno de mis ojos y la gente se burlaba de mí, pero me operaron de cataratas y mi vista mejoró, ahora estoy buscando la segunda operación.”