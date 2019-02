Uno de los varios módulos de control de seguridad que operarán en las entradas y salidas de las ciudades fue inaugurado por el gobernador Carlos Joaquín y se encuentra en el kilómetro 12.5 de la carretera Bacalar-Chetumal.

El módulo es el primero en su tipo, con tecnología de punta y equipamiento moderno. Cuenta con tres casetas, dos arcos con cámara lectora de placas, armería y 39 cámaras de seguridad: 24 exteriores y 15 interiores.

Forma parte de la estrategia de seguridad y de prevención del delito para avanzar juntos hacia un Quintana Roo seguro y en paz, con mayor capacidad de respuesta para detener y sancionar a quien cometa algún delito.

Marilyn Rueda Caña, habitante de Chetumal, consideró que la puesta en operación de este módulo de control de seguridad representa un avance para la población de Chetumal, para la seguridad de las personas y del estado.

“Es muy buena idea, hace muchísimos años debió haberse hecho esto, porque la seguridad de nuestras familias es importante. Vamos a estar más seguros con este filtro carretero para que los delincuentes no entren en la ciudad a cometer sus fechorías”, expresó.

Alondra Canto Martín, otra vecina de Chetumal dijo sentirse contenta “porque esto va a permitir más seguridad para la gente. Estamos contentos, porque ya podemos transitar seguros en la casa, en los vehículos. Podemos andar más confiados, porque tenemos la seguridad que nos debe brindar el Gobierno del Estado como debe ser”.

“Pensábamos que la tecnología no iba a llegar a estos rumbos, pensábamos que no íbamos a pasar de unas macanas y un escudo, pero ahora vemos que las autoridades que tenemos están dando lo mejor para el cuidado de nosotros mismos”, abundó Alondra Canto.

En la ceremonia inaugural, el gobernador Carlos Joaquín afirmó: “El problema de inseguridad no es nuevo, pero, desde el primer día de nuestro gobierno, trabajamos en combatirla para brindar a nuestras familias un entorno seguro y un ambiente en el que podamos desarrollarnos de manera plena.”

“Debemos entender que la violencia no es algo normal, pero el primer paso para combatirla lo da cada uno de nosotros no quedándose callado, denunciando, participando y colaborando con las autoridades. No podemos permitir que unos pocos nos quiten la paz que todos queremos”, añadió Carlos Joaquín.