El gobernador Carlos Joaquín encabezó la ceremonia de graduación del año de 2018 de estudiantes de la UQROO

El gobernador Carlos Joaquín encabezó en la tarde hoy la ceremonia de graduación, correspondiente al año de 2018, de 414 estudiantes de la Unidad Académica Chetumal de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), quienes recibieron sus diplomas y títulos profesionales de diferentes carreras.

“La educación es el instrumento más poderoso que cambia a un país, que cambia a un estado, y es donde debemos seguir invirtiendo. Nunca será un gasto lo que se haga en educación”, dijo el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín al destacar que el 54% de los egresados son mujeres, en su mayoría de la zona indígena.

El jefe del Ejecutivo estatal, acompañado del rector de la máxima casa de estudios del estado Ángel Rivero Palomo, se tomó la fotografía oficial con los alumnos graduados: 199 egresados de la División Ciencias de la Salud, y de la División de Ciencias Políticas y Humanidades. 86 de ellos ya están titulados en los niveles de licenciatura y posgrado.

También 215 egresados recibirán este miércoles sus documentos oficiales, de los cuales 82 ya están titulados en los niveles de licenciatura y maestría de la División Ciencias de Ingeniería y de la División Ciencias Económicas Administrativas.

Miriam Raquel González Cupul, alumna que egresa de la licenciatura en Lengua Inglesa, señaló que hoy “los jóvenes tenemos más oportunidades para seguir estudiando, no hay excusa para decir que no se puede, me siento orgullosa por el apoyo que me han brindado. Mi estancia en la universidad me permitió aprender mucho”.

Otro egresado, Luis Miguel Espinoza Gahona, de la carrera de Gobierno y Gestión Pública, dijo sentirse contento, pues no cualquiera se titula en una universidad.

“Ha sido una etapa hermosa en mi vida, ya estamos graduados y ahora, con un poco de constancia, conseguiremos trabajo. Yo les digo a mis compañeros que, con buenas calificaciones, es fácil obtener una beca para salir adelante.”

El gobernador Carlos Joaquín reconoció que aún no es suficiente, pero el gobierno del cambio continuará en la búsqueda de más opciones para que todo joven tenga la posibilidad de estudiar con más y mejores oportunidades de desarrollo.

Asimismo, indicó que se seguirá invirtiendo en el sector educativo, “porque sabemos que aquí es donde se puede formar un mejor Quintana Roo, un mejor México, una sociedad más solidaria, incluyente y participativa”.

Al felicitar a los egresados, Carlos Joaquín dijo que se tienen que diseñar y construir soluciones inteligentes que demuestren que existe un camino para el crecimiento económico con inclusión social, que cierre las profundas brechas de desigualdad que separan.

“Hay que encontrar soluciones prácticas para reducir la pobreza, crear fuentes de empleo y mitigar el cambio climático al mismo tiempo. Para lograr esto, necesitamos de los mejores estudiantes, los mejores científicos, las mejores mentes, las mejores almas y los mejores ciudadanos”, comentó el gobernador de Quintana Roo.

Durante el evento realizado en el Teatro del Centro Cultural Universitario (CCU) el rector de la UQROO, Ángel Rivero Palomo dio la bienvenida a los asistentes y agradeció al gobernador Carlos Joaquín por obras como la pista de tartán, la ampliación de la biblioteca de Playa del Carmen, la cual será la más grande de la península de Yucatán; el albergue del estudiante indígena universitario que está en construcción en Chetumal, que tendrá capacidad para 100 alumnos, y la remodelación del campus Cozumel.

“En estos dos años de su administración hemos tenido grandes avances, incluso mayores a los realizados en más de ocho años”, afirmó el rector de la UQROO.

