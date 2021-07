El futuro de los partidos políticos en México es incierto

El futuro de los partidos políticos tradicionales es incierto, cayeron en una profunda crisis y se dejó de tener lealtad hacia ellos, consideró Clara Villarreal, asesora política en el país, quien impartió una platica en la Riviera Maya sobre estas organizaciones que cada vez están más lejos de los ciudadanos.

“Los partidos políticos como institución están en crisis”, sostuvo tras indicar que ya no existe la fidelidad o la lealtad a los colores de los institutos políticos como anteriormente había; los ciudadanos se cansaron dijo, de las promesas que no se cumplen y de no ver nada diferente en los mismos, acotó.