El estadio "Beto Ávila" reabre sus puertas a deportistas y aficionados

La afición deportiva amante del béisbol, este sábado podrá presenciar de nueva cuenta los encuentros deportivos en el recién rehabilitado estadio "Beto Ávila" en Cancún.

A nueve meses de la espera —aunque eran 5 meses y medio los contemplados de trabajos— por parte de los seguidores y deportistas del juego de pelota, hoy reabre sus puertas para dar su función deportiva inaugural.

Esta noche, Tigres de Quintana Roo estará recibiendo en casa a los Leones de Yucatán en la serie peninsular de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol.

La infraestructura del estadio está lista para dar la bienvenida a los fanáticos del béisbol

Condiciones del Estadio Beto Ávila

Aunque el estadio estará abriendo su entrada al público, los trabajos de construcción y rehabilitación de áreas externas seguirán generándose durante los próximos meses, de acuerdo con información de la administración del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Listo para operar

Se dio a conocer que fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien señaló que la infraestructura e inmueble están listos para operar y recibir a los aficionados al béisbol.

Se continúa con trabajos de edificación de un nuevo espacio destinado al deporte, como parte de las acciones del proyecto; remodelación de cuatro canchas aledañas de fútbol y tenis, un skatepark, arenero con juegos infantiles, zonas de descanso arboladas y ojos de agua.

En el proyecto se han invertido cerca de 400 millones de pesos

Su capacidad actual

Durante este partido inaugural, se tiene capacidad de aforo para 4 mil 558 personas en butacas; 9 mil 541 personas en gradas; mil 873 metros cuadrados de skate park; 8 mil 88 m² de áreas verdes y 19 mil 966 m² de área exterior.

El proyecto con inversión federal a través de Sedatu se invierten cerca de 400 millones de pesos procedentes del Programa de Mejoramiento Urbano, con obras de infraestructura prioritaria en Benito Juárez en los ámbitos deportivo, cultural, recreativo y comunitario, para beneficio de miles de familias.

Glosario para entender el béisbol

Si no eres tan aficionado pero estás interesado o interesada en conocer algunos términos que se utilizan en el rey de los deportes aquí te compartimos algunos que te podrían servir y no quedarte con tu cara de "no entiendo nada".

Base: Cada uno de los cuatro puntos por los que deben pasar y tocar los jugadores para hacer una carrera.

Base por golpe: Cuando el pitcher pega o roza con la pelota al bateador, este avanza a primera base.

Base por bolas: Cuando el pitcher lanza la pelota fuera de la zona de strike en 4 ocasiones. Le concede al bateador la primera base.

Bat: palo cilíndrico de madera o aluminio que utilizan los jugadores para pegarle a la pelota.

Batboy: La persona que se encarga de recoger la utilería del equipo, de limpiar y acomodar; además de asistir a los peloteros antes, durante y después de un juego.

Bola: Cuando el pitcher lanza la pelota fuera de la zona de strike.

Bullpen: Área que utilizan los pitchers o lanzadores para calentar previo a su turno.

Casa llena: Cuando hay jugadores en cada una de las bases del diamante de fuego.

Catcher: También es conocido como receptor y es la persona que se encuentra detrás de home.

Clásico de Otoño: Se le llama así a la Serie Mundial por el periodo en el que se juega, en octubre, siendo la antesala del invierno.

Coaches: Son las personas que apoyan en la dirección de un equipo, creación de estrategias y jugadas. Cada uno con una función en específico.

Diamante: Otra manera de llamarle al campo de juego.

Doble play: Jugada en la que se ponen fuera a dos corredores en base.

Dugout: Lugar en el que se ubican el manager, coaches y jugadores durante en el transcurso del juego

Fly: Pelota que es bateada y que sin caer en el campo es atrapada por alguno de los jardineros, también es conocido como elevado.

Foul: Batazo que se va fuera de la zona legal del juego. Casi siempre será el mejor souvenir de los aficionados.

Grand Slam: Conectar un home run cuando hay casa llena.

Grandes Ligas: Así se le conoce a la Major League Baseball, la liga profesional de béisbol en Estados Unidos.

Hit: Cuando el bateador conecta con la pelota, colocándola dentro del terreno de juego, lo que le permite correr al menos a la primera base.

Home: Es la última base que toca el jugador para hacer una carrera.

Home run: Cuando el bateador conecta con la pelota, colocándola dentro de la zona de juego, lo que le permite correr por todas las bases hasta llegar a home.

Inning: Cada una de las partes donde se turnan los equipos para ir al ataque y a la defensiva. También es conocido como entrada y se divide en alta (equipo visitante) y baja (equipo local).

Juego perfecto: Cuando el pitcher o varios lanzadores no permiten que un bateador se embase en el juego.

Juego sin hit: Cuando el pitcher no permite un hit del equipo contrario, aunque llegan a base por error, bases por bola o porque el bateador fue golpeado.

Line up: Es la alineación del equipo de béisbol, en la que se indica el orden en el que saldrán al campo para batear y el pitcher que abrirá el juego.

Loma: Es el lugar que se encuentra en el centro del diamante, donde se coloca el pitcher. También es conocido como montículo.

Manager: Así se le conoce al entrenador principal del equipo de béisbol.

Novena: Se le denomina así al equipo de béisbol, es decir, a tod

Out: Jugada que canta el umpire que retira al jugador.

Pelotero: Así se les conoce a los jugadores de béisbol de manera coloquial.

Pitcher: Es el sinónimo del lanzador, se ubica en el centro del diamante. Es el responsable de dominar inicialmente a sus rivales ofensivos.

Play Ball: Frase con la que se inician los juegos de pelota.

Relevista: Es la persona que sustituye al pitcher que se encuentra en la lomita. Durante el juego puede haber varios cambios.

Roster: El equipo de béisbol, es decir, toda la plantilla.

Safe: Cuando el umpire le concede la base al corredor.

Strike: Conteo negativo para el bateador, cuando el jugador intenta batear y falla, cuando el bateador conecta de foul, cuando tiene menos de dos strikes, el bateador toca la pelota de foul.

Umpire: Son los árbitros que se encuentran en el campo de juego

Glosario (Routers)

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!