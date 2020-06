El día que un cocodrilo le arrancó el brazo a un turista en Cancún

Un hombre de 34 años de edad, fue víctima de un cocodrilo en la ciudad de Cancún, luego de que este intentó ingresar a la laguna Nichupté en busca de alimento, es decir, pescar, pero no esperó que un cocodrilo ya lo estaba observando, en cuestión de segundos, el animal ya le había arrancado la bano y parte del brazo.

El hecho ocurrió en el año del 2003, el lunes 20 de agosto, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que un sujeto estaba a las orillas de la laguna Nichupté, con un brazo a la mitad, mismo que estaba sangrando, quien además estaba inconsciente, pero aún con vida.

El día que un cocodrilo le arrancó el brazo a un turista en Cancún

Tras la denuncia, elementos de la Policía Municipal Turística y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho, por lo que de inmediato lo trasladaron al hospital general de Cancún, mientras que los oficiales acordonaron el área para iniciar con las investigaciones.

Cocodrilo le arranca el brazo a turista en Cancún

Se supo que la víctima se identificó como Alejandro López Marcel, de 34 años de edad, originario de Nayarit, mismo que dio su testimonio de cómo fueron los hechos, “subí la baraña del monte y fue cuando sacó la boca y me asusté y lo intenté aventar, así con la mano y me la mordió y de repente me la quitó”, dijo.

El día que un cocodrilo le arrancó el brazo a un turista en Cancún

Más notas de Quintana Roo aquí

Señaló que no sintió dolor alguno y al cocodrilo lo vio demasiado tarde, pues casi lo tenía encima, lo único que hizo fue empujarlo con las manos y fue allá donde el reptil aprovechó para destrozarle el brazo; “no me dolió, fue como una prensa de metal muy ligero, todo fue muy rápido”, comentó Alejandro.

Te puede interesar: Captan a Cocodrilo en el Boulevard Kukulcán durante tormenta en Cancún

López Marcel viajó a Cancún en el 2003 para mejorar su vida, pues en donde vivía no había trabajo, quiso superarse en este destino, pero por sus estudios, solo le daban trabajo de obrero y lava autos; se dice que en estos momentos , luego de 18 años, se encuentra con su familia en Nayarit.

El día que un cocodrilo le arrancó el brazo a un turista en Cancún