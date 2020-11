El día que Maradona rompió con Televisa en Cancún por desplante a periodista

Diego Armando Maradona es un personaje que perdurará en el colectivo global de muchas personas, sin embargo muchos lo recordaran por sus desplantes, excentricidades, acusaciones graves, excesos y sus conflictos personales, en esta ocasión un periodista de Televisa que cubrió la vista de Diego a Cancún, recuerda como es que el ahora difunto causó una enemistad con la televisora más importante de ese momento.

Y es que la forma de ser de Diego Armando Maradona fuera de las canchas daba mucho de que hablar, esta historia la presenció un joven periodista que tenía una asignación importante, le habían encargado la nota de la llegada y la rueda de prensa del D10s argntino, por lo que tuvo que hacer guardia en el aeropuerto en donde el futbolista no quiso hablar.

Diego Armando Maradona en Cancún

Según la historia que relató el periodista, después de cinco horas de espera y del traslado del aeropuerto al hotel de Maradona, este se ensañó con el periodista y le prohibió la entrada a la rueda de presa, que era en donde saldría el material para las noticias de esa noche y de la tarde también.

Fragmento de la narración:

Al verlo enseguida tome mi posición, prendí mi cámara y me puse a grabar, mientras la estrella avanzaba a paso veloz hacia donde lo esperábamos, enseguida pude notar su molestia. Junto conmigo se encontraba otro camarógrafo y un fotógrafo, cuando sorpresivamente, Maradona a menos de 2 metros de nosotros; me señaló con el dedo y me grito ¡DEBISTE HABERTE QUEDADO CON LOS DEMÁS ESPERANDO, TU NO ENTRAS A LA CONFERENCIA!.

Diego Maradona en Cancún

Maradona causó ruptura con Televisa por esta razón

Siguió de largo caminando acompañado de su representante y al entrar repitió "El no entra a la conferencia" y Maradona se metió al salón. En seguida uno de los representantes del hotel cerró las puertas del salón con una mirada burlona asegurándose que yo no tuviera acceso al recinto como lo había sentenciado el "Astro Argentino".

Ante esta infortunada reacción del futbolista, el reportero informó a sus superiores que decidieron no mencionar a Diego Armando Maradona ni su visita a Cancún, por lo cual tuvo un brutal rompimiento con Televisa, la televisora más importante de ese momento en México y parte de Estados Unidos y Centroamérica.