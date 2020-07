El día que Livia Brito visitó Cancún sin ponerse agresiva con nadie

La actriz de origen cubano Livia Brito actualmente se encuentra en el ojo del huracán por golpear a un fotógrafo y robarle su equipo de trabajo en una playa de Cancún, sin embargo, no todas sus visitas al Caribe mexicano han sido así de escandalosas, en el 2018 acompañada de su entonces novio Said Pichardo, la guapa estrella de Televisa no se puso agresiva con nadie.

Fue en mayo del 2018 cuando la protagonista de “La Piloto” fue captada mientras disfrutaba del sol, arena y mar de Cancún dejando ver su amor por el reguetonero Said Pichardo, quien le habría dado el anillo de compromiso, mostrando cómo ambos famosos estaban dispuestos a dar el siguiente paso en su relación.

Livia Brito visitó en 2018 Cancún pero sin agresiones

En esa visita a Cancún parecía que a Livia Brito no le importaba dejarse captar por los fotógrafos, quienes no dejaron pasar la oportunidad de tomar varias imágenes de esta joven pareja, la cual era una de las más populares en ese entonces dentro del medio artístico.

Varias imágenes de cómo disfrutaban juntos los placeres del Caribe mexicano fueron publicadas en sus redes sociales, manifestando en todo momento por medio de textos como ambos estaban un excelente momento como pareja, mostrándose su amor en cada momento.

Livia Brito lució su cuerpazo con un sexy bikini, dejando ver porque era considerada una de las mujeres más sexis de la farándula, mientras que el cantante Said Pichardo presumió su tonificado cuerpo con sus bermudas color negro.

Hoy en día la historia es otra para esta actriz quien es acusada de agredir a un paparazzi en una playa de Cancún, esto luego de sorprenderlo tomándole imágenes a lado de su actual novio Mario Martínez, siendo este último acusado de robarle su equipo de trabajo al fotógrafo afectado.

La cubana enfrenta una denuncia por estos hechos y tendrá que aclarar ante las autoridades lo ocurrido.

