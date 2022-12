El dengue crece sin freno en la península.

“Sientes como si te hubieran golpeado, como si te hubieran agarrado a patadas en todo el cuerpo”, dice Lucila Galindo, de 53 años. Con el dengue del tipo hemorrágico afectando su organismo, la fiebre y el dolor general intenso la postraron en una cama de hospital. “Te desconciertas porque no te duele la garganta y no tienes infección en el estómago, pero te duele todo”, afirma.

Lucila estuvo dos días con los primeros malestares, fiebre y dolor de cabeza. Recuerda que sólo tomó paracetamol y, al no ver mejoría, fue al Issste. Ahí se quedó hospitalizada porque el médico que la revisó le encontró una roncha de diez centímetros en un tobillo y le confirmó que tenía dengue. Para entonces tenía bajas las plaquetas en la sangre.

“Estuve cinco días hospitalizada y los tres primeros días fueron bajar y bajar plaquetas. Se dieron cuenta de que era hemorrágico porque me empezaron a sangrar las encías. Yo hablaba y mi saliva se llenaba de sangre. Empecé con el sangrado de encías y luego fue la nariz, me escurrían gotas de sangre de repente”, recuerda.

En el hospital del Issste no le dieron ningún medicamento distinto al paracetamol para paliar los dolores. Los médicos esperaban que las plaquetas subieran solas. Y sí, subieron solas, milagrosamente.

“El día que ya me sacaron los últimos análisis y que salí un poco más alta de plaquetas me iban a poner una transfusión porque lo normal en plaquetas es de 150 mil a 400 mil y yo bajé hasta 30 mil. Los doctores no se explican cómo y de qué manera comenzaron a subir de un día para otro. Fue un milagro, no hay otra explicación”, asegura.

Lucila, con un esposo y una hija, pensó que se iba a morir, así que se despidió de ellos y también de su madre. “Ya no tenía ganas de nada, además estaba sola. Me aislaron totalmente en un cuarto porque, como la sangre está contaminada, no querían que otra persona se contagiara. Te dan de comer normal, no hay dieta, pero yo ni hambre tenía. En verdad pensé quera el final de mi vida”.

La noche en que sus plaquetas subieron a 30 mil ya no dejaron de multiplicarse. A la una de la tarde del día siguiente ya había 120 mil. Los médicos le hicieron unos nuevos estudios y, tras los resultados favorables de la sangre, la dieron de alta. Le recomendaron consumir muchos vegetales, tomar abundantes líquidos y guardar reposo.

“Así como para lo último es la transfusión. Ya era el cuarto día hospitalizada y estaba furiosa porque no me la habían hecho, pero es que en los hospitales populares siempre se esperan hasta lo último. Cuando yo me enfermé hubo mucha gente que murió de dengue, aquí en mi cuadra también hubo muchos contagios y fueron pocos los que sobrevivieron, yo entre ellos”.

Casos al por mayor

La Secretaría de Salud acaba de confirmar la primera muerte del año por dengue en Quintana Roo y elevó las alertas en los 11 municipios, principalmente en los del sur, como Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, donde se concentra la mayor cantidad de contagios.

Con corte al 15 de diciembre, la dependencia revela que Quintana Roo es el tercer lugar nacional en incidencia de contagios y que ha habido un aumento de 3,861% de un año a otro. A esta misma fecha, el 2021 tenía 13 casos, pero ahora, la cifra es de 515 confirmados.

Además, la entidad forma parte de la lista de los 12 estados en donde se han registrado decesos por la enfermedad. En México, 53 personas han perdido la vida por dengue este año, según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Repuntan los casos en Yucatán

Durante 2022, en Yucatán los casos de dengue se han multiplicado de forma exponencial, comparado con los casos registrados durante el año pasado.

Según el Panorama Epidemiológico del Dengue en México, realizado por la Secretaría de Salud, al corte del 12 de diciembre Yucatán acumulaba 423 casos confirmados, una cifra muy superior a los tres casos acumulados durante todo el 2021.

Del total de casos diagnosticados en la entidad durante este año, 249 corresponden a dengue no grave, 160 a dengue con signos de alarma y 14 a dengue grave. A pesar del alto número de diagnósticos positivos, no se han reportado defunciones por dengue en la entidad. El municipio en el que más casos han sido detectados es Valladolid, con 47 contagios.

Andrés Ríos, de 28 años, es uno de los afectados por la enfermedad. Fue diagnosticado en 2020 y recuerda terminó hospitalizado, con meningitis y convulsiones.

“Estuve ingresado como por tres días y aunque me dijeron que el dolor en las articulaciones y rigidez se me quitarían pronto, no fue así, por lo que hasta ahora continúo tomando desinflamatorios en temporadas y con dolorcitos molestos”, asegura.

Proliferan mosquitos en cacharros

El doctor Enrique Reyes Novelo, del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, de la Universidad Autónoma de Yucatán, afirma que a los mosquitos les toma de siete a 10 días reproducirse en un medio ideal, como pueden ser llantas, botellas o recipientes de plástico que acumulen agua.

En general, cualquier recipiente que sea capaz de contener agua por mucho tiempo es un sitio idóneo para la reproducción de los mosquitos, por lo que cada persona debe procurar que sus casas no acumulen cacharros que se puedan volver criaderos.

Tanto la Secretaría de Salud, como los ayuntamientos, organizan distintas estrategias como fumigación y campañas de descacharrización, para eliminar los potenciales criaderos. En este año las últimas campañas se llevaron a cabo a finales de octubre y principios de noviembre.

El virus del dengue se transmite a las personas precisamente a través de la picadura de esos mosquitos, pertenecientes a la especie Aedes (Ae. Aegypti o Ae. Albopictus). Casi la mitad de la población mundial, unos cuatro mil millones de personas, viven en zonas con riesgo de dengue, donde hay climas tropicales y mucha lluvia durante el año.

Refuerzan medidas contra el dengue

Ante el aumento de contagios en Quintana Roo, las autoridades estatales y municipales, en coordinación con el Ejército, realizan recorridos para la eliminación de criaderos en la jurisdicción sanitaria que comprende a Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas.

El pasado 16 de diciembre, el Ejército y la comunidad chetumalense participaron en la “Jornada de eliminación de criaderos de larvas del mosco transmisor de dengue, zika y chikungunya”, realizando la descacharrización en puntos clave de la capital quintanarroense y abarcando así también la parte sur de la entidad.

En Cancún, las colonias donde se han identificado algunos brotes son Villas Otoch, Villas del Mar, Corales y las regiones 237, 238 y 98.

Entidades con defunciones este año

Sonora: 14

Oaxaca: 13

Morelos, Sinaloa y Veracruz: 5

Guerrero: 4

Tabasco: 2

Quintana Roo, Edomex, Chiapas, Michoacán y Baja California: 1

