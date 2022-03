El crucero más grande del mundo llegó a Cozumel con más de 6 mil 500 personas

La mañana del lunes 14 de marzo, llegó al muelle SSA México el reconocido barco tipo crucero más grande del mundo, llamado Wonder of the Seas, en español La Maravilla de los Océanos, mismo que tiene la capacidad de albergar a 6 mil 998 pasajeros y más de 2 mil tripulantes, ante el fascinante hecho, el gobierno municipal y estatal desplegaron un evento de bienvenida.

Durante este día la Isla de las Golondrinas recibió más de 6,500 pasajeros que ya se encuentran consumiendo y realizando visitas, lo que ayuda a reactivar la economía, siendo que el mayor fuerte de la economía de la ínsula proviene de los cruceros pues así mismo su infraestructura hotelera es cercana a 4 mil habitaciones.

El Gobernador del Estado Carlos Joaquín, junto al Secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto y diversos representantes del sector, dieron la bienvenida a los visitantes y tripulantes de este crucero, mismo que reafirma la reactivación de este segmento en el Caribe Mexicano, pues tras el arribo 6 mil personas se encuentran ya en la popular isla.

El crucero arribó con 4,394 pasajeros y 2,167 tripulantes; el hotel flotante, Wonder of the Seas, se considera el crucero más grande del mundo, mismo que zarpó del puerto de Fort Lauderdale en la Ciudad de Florida el pasado 4 de marzo. Dentro de su itinerario, se encuentra la escala a Cozumel; Mahahual: St. Maarten; y San Juan, Puerto Rico, entre otros.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, de enero a diciembre de 2021, se tuvo un cierre de 14 millones 823 mil 772 visitantes en todo Quintana Roo, de los cuales más de 13 millones 500 mil fueron turistas, más de un millón 278 mil cruceristas y 14, 613, visitantes que ingresaron a través de la frontera con Belice.

El crucero más grande del mundo en Cozumel

Asimismo, Cueto destacó que, en materia de cruceros, el 2021 concluyó con 1 millón 278 mil 852 cruceristas; 353 cruceros en Cozumel y 184 en el Puerto de Costa Maya, Mahahual; con un total de 537 embarcaciones. Lo anterior tomando en cuenta que la actividad de este mercado inició en el mes de junio, con la llegada del primer crucero a Cozumel.

Cabe destacar que, durante los dos primeros meses del 2022, se recibió un aproximado de 219 cruceros al puerto de Cozumel equivalentes a 319,380 pasajeros, según datos de APIQROO. En las tres primeras semanas de marzo se estima la llegada de más de 81 cruceros, al puerto de Cozumel y, durante el primer trimestre de este año, la llegada de 576 cruceros a los distintos puertos de Quintana Roo.

