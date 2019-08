¡El colmo! Capacitan a maestros y alumnos en protocolos de acción en caso de balacera

Derivado de los altos índices de violencia que se viven en el municipio de Benito Juárez, la dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana ha comenzado a una serie de capacitaciones a maestros de 30 escuelas públicas para que sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo.

De acuerdo con Julio Góngora Martín, encargado de despacho de la dependencia, dichas capacitaciones no solo serán para los profesores, sino también para los alumnos, pues son ellos quienes entran en pánico más rápido, aseguró.

“Son protocolos que vamos promoviendo, primero ante el cuerpo directivo y administrativo, para que una vez que sientan apto para sus jóvenes o niñas y niños, nos permitan esta incursión con ellos y eso fue lo que hicimos en este verano”, expuso el entrevistado.

Señaló que estas capacitaciones no solo incluían protocolos de cómo actuar en una balacera, sino también en cualquier otra situación de alto riesgo o aquellas que involucren armas e incluso dijo, amenazas de bomba.

Respecto a las recomendaciones emitidas a los alumnos, Julio Góngora mencionó que se encuentran algunas como alejarse de la zona de peligro, no intentar grabar con el teléfono, echarse al piso boca abajo, cubrir sus cabezas o refugiarse debajo o detrás de un mueble o pared.

También te puede interesar: Rescatan a tortuga de morir entre sargazo en Puerto Morelos

“Se les insistió en no tratar de hacerse los héroes, no tratar de averiguar demás, no sacar la cámara del celular para grabar o tomar fotografías, porque eso los puede poner en la línea de fuego”, detalló el encargo de la dirección de prevención del delito.

De estas 30 escuelas públicas que han recibido estos protocolos de actuar, todas fueron luego de que sus directivas solicitaran dichas capacitaciones, debido a los índices de violencia y situaciones de riesgo que se registran todos los días en el municipio.

No obstante, el funcionario no descartó la posibilidad de que éstas se repliquen en otras escuelas públicas del municipio.